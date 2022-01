Conoce a los finalistas de los Premios The Best 2021

Este lunes 17 de enero se hará entrega de los Premios The Best 2022. Los finalistas en la rama masculina son Robert Lewandowski, Lionel Messi y Mohamed Salah. Después de muchos años, el crack argentino no llega a la elección del mejor jugador del año como favorito.

El goleador polaco llega con ligera ventaja sobre sus demás competidores. Disputó 40 partidos la temporada pasada, marcó 48 goles y dio nueve asistencias. Ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. En delantero destacó por su cuota goleadora en uno de los mejores equipos del mundo.

Lionel Messi tuvo una buena temporada en lo personal con su exequipo el FC Barcelona, mas no colectivamente. Anotó 38 goles en 47 encuentros y dio 14 asistencias. Con la escuadra azulgrana ganó solo la Supercopa de España 2021. Lo que da fuerza a la candidatura del argentino es haber ganado la Copa América con la Albiceleste en Brasil 2021.

Por su parte, Mohamed Salah disputó 51 partidos con el Liverpool inglés. Anotó 31 tantos y dio seis asistencias. Es el único de los tres convocados que no cosechó algún título la temporada pasada. Sin embargo, la regularidad del delantero egipcio es su principal cualidad.