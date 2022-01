PSG vs. Brest EN VIVO: cómo y dónde ver el partido por la Ligue 1 de Francia

PSG vs. Brest se miden EN VIVO en partido por la fecha 21 de la Ligue 1 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este sábado 15 de enero. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ y ESPN a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Parc des Princes. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del PSG vs. Brest EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+ y ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Kylian Mbappé y más.

PSG, nueve veces campeón de la Ligue 1, puede estar teniendo dificultades para encontrar su verdadera identidad bajo el mando de Mauricio Pochettino; sin embargo, se mantiene en lo más alto de la clasificación y posee 11 puntos de ventaja con respecto a su más cercano perseguidor antes del inicio de esta jornada.

Los enfrentamientos entre ambos equipos hacen una lectura más positiva para los parisinos, ya que el PSG ha ganado cada uno de sus últimos 10 partidos oficiales ante el Brest.

Asimismo, un impresionante rendimiento fuera de casa del Brest en la liga (tres ganados, dos perdidos) podría ser la clave para que consiga sus primeros puntos como visitantes ante el PSG desde 1991; aunque cabe destacar que ha logrado mantener su portería invicta en solo uno de sus últimos 16 partidos en suelo rival.

PSG vs. Brest EN VIVO: ficha del partido

Partido PSG vs. Brest ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 15 de enero del 2022 ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star+ y ESPN

PSG vs. Brest EN VIVO: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Leandro Paredes o Ander Herrera, Georginio Winaldum, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi

Brest: Bizot, Pierre Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne, Faivre, Agoume, Lasne, Honorat, Le Douaron y Mounié.

¿A qué hora juegan PSG vs. Brest EN VIVO?

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canales ver el PSG vs. Brest EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Brest?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Brest, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.