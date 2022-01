Independiente vs. San Lorenzo EN VIVO: cómo ver el partido del Torneo de Verano 2022

El partido Independiente vs. San Lorenzo se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, por la primera fecha de la fase de grupos del Torneo de Verano 2022. La transmisión va por internet vía Star Plus a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

Ambos equipos viven una actualidad caótica a nivel institucional y han tenido pésimas campañas en las últimas temporadas y los dos estrenarán nuevos banquillos. Este encuentro marcará el debut de Pedro Troglio como técnico del Ciclón; al igual que Eduardo Domínguez como técnico del Rojo.

¿Cómo llega Independiente ante San Lorenzo?

El exentrenador de Universitario está a la espera de sus nuevas incorporaciones, Adam Bareiro y Ricardo Centurión. A eso hay que agregar que está a la espera de que los jugadores que dieron positivo en la COVID-19 se recuperen y estén aptos. En todo caso, el argentino hará un mix en la oncena titular que se medirá con los de Avellaneda.

¿Cómo llega San Lorenzo ante Independiente?

Por su parte, en Independiente, el DT Domínguez tampoco podrá usar a sus recientes fichajes. Sin embargo, al inicio de la semana varios futbolistas contagiados dieron negativo en sus últimos exámenes, por lo que esperará hasta última hora para ver si colocará a todos ellos o los alternará.

Independiente vs. San Lorenzo: ficha del partido

Independiente vs. San Lorenzo Torneo de Verano 2022 ¿Cuándo es? Hoy, viernes 14 de enero ¿Dónde? Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo de Verano 2022?

¿Dónde ver Independiente vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Cómo ver Independiente vs. San Lorenzo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Independiente vs. San Lorenzo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. San Lorenzo?

Para acceder a Star Plus y ver el Independiente vs. San Lorenzo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Dispositivos con Star Plus

Independiente vs. San Lorenzo: alineaciones probables

Independiente : Sebastián Torrico; Andrés Herrera o Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Néstor Ortigoza, Jeison Gordillo; Julián Palacios o Gonzalo Berterame, Alexis Sabella, Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti. DT: Pedro Troglio

San Lorenzo : Milton Álvarez; Cristian Zurita, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas Romero, Lucas González; Alan Soñora; Alan Velasco, Andrés Roa. DT: Eduardo Domínguez

¿Dónde se jugará el partido de Independiente vs. San Lorenzo?

El lugar donde se disputará el Independiente vs. San Lorenzo por la primera fecha de la fase de grupos del Torneo de Verano 2022 es el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata, Argentina.