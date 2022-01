Everton vs. Norwich City: hora y dónde ver el partido por la Premier League

Everton vs. Norwich City EN VIVO. Equipos se enfrentarán este sábado 15 de enero desde las 10.00 a. m. (Perú). El duelo se desarrollará en el Carrow Road en el marco de la jornada 22 de la Premier League 2021-22.

La transmisión del partido estará a cargo de la plataforma de Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol inglés y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Everton vs. Norwich City: ¿cómo llegan?

Los ‘toffees’ están lejos de los primeros lugares, pues marchan en el puesto 15 con 19 unidades, producto de su mala racha en la Premier League. De los 10 últimos partidos solo obtuvieron un triunfo; los demás fueron dos empates y siete derrotas.

En la jornada anterior recibieron en casa al Brighton, que se impuso 3-2, que frenó una vez más las aspiraciones de Everton por escalar en la tabla.

Del otro lado, Norwich City la pasa peor, pues es el actual colero del torneo con apenas 10 puntos. Comprometidos con el descenso, los canarios apelarán a que esta fecha serán locales para tomar impulso en su afán de dejar el fondo.

Hace dos días visitaron al West Ham United y cayeron derrotados 2-0; esto les valió su sexta caída consecutiva en la liga inglesa.

¿A qué hora juega Everton vs. Norwich City?

La transmisión del partido Everton vs. Norwich City EN VIVO empezará a partir de las 10.00 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

México: 10.00 a. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

Alemania: 4.00 p. m.

Italia: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Everton vs. Norwich City?

Puedes ver el cotejo EN VIVO entre Everton vs. Norwich City a través del streaming de Star Plus. Asimismo, podrás disfrutar del minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus y disfrutar EN VIVO el encuentro Everton vs. Norwich City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.