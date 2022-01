Daniel Amador: “La marca que irá en el pecho se definirá en las próximas dos semanas”

Universitario de Deportes presentó el proyecto U Token. Esta alianza con Bitsports de tres años permitirá que el hincha crema se acerque a su equipo a través de beneficios y toma de algunas decisiones. Daniel Amador, gerente de Marketing del cuadro merengue, conversó con La República sobre esta novedosa iniciativa y el presente del club desde el área que lidera.

- ¿Cuán importante será el apoyo del hincha en esta iniciativa?

De hecho, es muy importante porque le damos voz y voto al hincha en este proyecto en ciertos temas. Nunca se ha hecho esto en el Perú. Una de las primeras votaciones abordar el darle al hincha la posibilidad de ponerle nombre a las tribunas del Monumental. Otra será la elección de algún tipo de camiseta conmemorativa que se podrá hacer también desde la aplicación.

- ¿Cuál es el balance hasta ahora de la campaña Socio adherente?

Ha sido un éxito. El jueves 14 pasamos los 7.000 socios adherentes. Es un número que no teníamos proyectado y agradecemos mucho a la hinchada en ese sentido. Hasta el momento, tenemos recaudados 1 millón 700 mil soles.

José Carvallo incentivando al hincha crema a convertirse en socio adherente. Foto: Universitario de Deportes

- ¿El U Token podría ir de la mano con los socios adherentes?

El token de la U es una especie de sinergia con la campaña del socio adherente. A ellos se les entregará una cantidad limitada de tokens. No van a tener que comprarlos, pues tendrán un número asegurado. Luego, una vez que los prueben, podrán seguir adquiriéndolos.

PUEDES VER: Minsa evaluará este domingo 16 el ingreso de hinchas con dosis de refuerzo a los estadios

- Se suspendió la entrega de carnets a los socios adherentes. ¿Se sabe cuándo se reiniciará?

Desde el día miércoles 12 de enero, se paralizó la entrega de los carnets en el estadio Lolo Fernández por el tema sanitario. El día lunes 17 se estará retomando la entrega replanteando el proceso para que los socios y trabajadores estén tranquilos.

- ¿Cómo afectó la llegada de la tercera ola de COVID-19 al área de marketing?

Definitivamente, la postergación de la Noche Crema ha sido un punto que no teníamos planeado dentro del área de marketing. Teníamos como expectativa un ingreso aproximado de 2 millones de soles, el cual se ve postergado, mas no cancelado. Tenemos que ver aún cuándo se puede realizar la presentación del equipo y si es con público o no.

¿Cuándo se conocerá la marca que será el sponsor principal del equipo?

Entre esta y la próxima semana deberíamos tener alguna novedad con respecto al nuevo sponsor que va en el pecho. Lo que sí es garantizado es que se cerró un contrato de largo plazo (de cinco años) por más de 10 millones de dólares aparte de los bonos y premios. Es una cifra histórica para el club y el fútbol peruano. La marca que irá en el pecho se definirá en las próximas dos semanas.

El Tour Monumental permite que el hincha merengue visite las instalaciones del estadio crema. Foto: Universitario de Deportes

- ¿Qué tan difícil ha sido trabajar el tema de auspicios en un club como Universitario?

Tenemos temas económicos que venimos arrastrando más de 10 años desde que se iniciaron las administraciones temporales. Una vez ingresados como gestión, se logró revertir la situación de una manera muy rápida, principalmente con el apoyo del hincha.

- ¿De qué forma?

La confianza del hincha nos permitió realizar diferentes iniciativas. Lo primero que hicimos fue la reactivación del socio crema. Luego se lanzó el Tour Monumental y el Socio adherente. Estas activaciones lograron revertir no solo de manera económica, sino en cómo las empresas veían al club.

- ¿Cómo se vio reflejado?

Comenzaron a venir de manera masiva y a tocarnos las puertas para ver diferentes partnerships que querían hacer con nosotros. Dentro de todo este universo, nosotros hemos tenido la capacidad de elegir las mejores propuestas y hemos llegado a un buen resultado para este año.

- ¿Son ciertos los rumores sobre un acuerdo por el naming del Estadio Monumental?

Es algo que se está evaluando. Es una idea muy potente que muchos equipos ejecutan. Nosotros lo vemos interesante siempre y cuando esté dentro del marco del presupuesto que estamos viendo. Haremos un análisis de lo que significa poner el nombre de una marca al estadio más grande de Sudamérica.

- ¿Universitario sería el pionero en el Perú con este tipo de acuerdos?

Sí, seríamos los primeros en usar el naming del estadio con alguna marca y gozar de este beneficio económico. Como club, buscamos activamente socios comerciales. Si esta es una propuesta que avanza rápidamente y hay interés, la realidad es que lo trataríamos cerrar en el corto plazo. En estos casos, serían contratos a largo plazo.