¿Colombia pierde a su capitán? Rueda se encuentra preocupado por la lesión de su referente

La selección peruana disputará un encuentro vital ante su similar de Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Tanto los dirigidos por Ricardo Gareca como los de Reinaldo Rueda están a la expectativa para este duelo. Sin embargo, uno de los titulares del cuadro cafetero podría no estar presente el 28 de enero, día del enfrentamiento.

David Ospina, jugador del Nápoli, fue sustituido al término del primer tiempo del choque ante Fiorentina por la Copa de Italia e inicialmente el equipo reportó un resentimiento en el gemelo izquierdo. Adicional a ello, este último sábado 15 de enero, el club italiano publicó en su cuenta de Twitter que el guardameta “se realizó exámenes que revelaron una contractura en su pierna izquierda”.

Ante esta noticia, Reinaldo Rueda declaró en conferencia de prensa que por suerte no hubo rotura y que va a ver cómo evoluciona. “Por fortuna, la resonancia arrojó un buen resultado. No hubo rotura, solo una contractura fuerte. Hay que evitar que juegue a mitad de semana y que sí lo haga el fin de semana previo a la convocatoria. Vamos a esperar que responda bien a su rehabilitación. No lo descartamos”, inició.

“Lleva pocos meses, tiene una nómina equilibrada. Hacen buen fútbol, será una buena evaluación. La idea es proyectar la evolución de nuestros jugadores en otras ligas, ver el momento e ir cuadrando el diseño de la nómina para los partidos de Perú y Argentina” , añadió Rueda al elogiar el juego de Honduras y explicó que en este partido quiere ver variantes para los partidos de las clasificatorias.

¿Cuándo volverá a jugar Perú por eliminatorias?

La selección peruana se medirá ante Colombia el 28 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El encuentro es válido por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 y será transmitido por Movistar Deportes. Luego de ello, los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentarán a Ecuador, Uruguay y Paraguay.