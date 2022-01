Portero del FC Barcelona con nacionalidad peruana fue convocado por Estados Unidos

¿Nos quedamos sin una futura promesa del fútbol peruano? Diego Kochen, arquero de las divisiones menores del FC Barcelona y con ascendencia peruana, fue convocado a la selección sub-17 de Estados Unidos. El joven portero participará en unos entrenamientos que se llevarán a cabo del 18 al 25 de enero.

El guardameta cuenta con triple nacionalidad, ya que su madre es peruana, su padre venezolano y nació en territorio norteamericano. Por ello, el portero podría jugar en la selección peruana en el futuro, si es que así lo decide.

¿Quién es Diego Kochen?

Diego Kochen es un portero de 15 años que nació en Miami, Florida. Actualmente pertenece al equipo Cadete A del FC Barcelona, lo que vendría a ser la categoría sub-16.

El guardameta llegó a España procedente del Weston Academy de Estados Unidos. Antes de enrolarse al cuadro catalán, el joven arquero estuvo en la Fundación Marcet (CE Tecnofutbol).

Hace algunos días, Kochen brindó una entrevista y se mostró muy feliz de llegar al conjunto culé. “Llegar a este club ha sido una experiencia excepcional. Valoro inmensamente el apoyo y trato del Barça en todos aspectos. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, señaló.