Courtois previo a la final de Supercopa: “No creo que seamos un equipo que juega al contragolpe”

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois explicó que no cree que sean “un equipo que juega al contragolpe” en la rueda de prensa previo a la final de la Supercopa de España que el conjunto blanco disputará este domingo 16 de enero ante el Athletic Club de Bilbao en el King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí).

“Creo que somos un equipo que hace de todo. Cuando se nos pide jugar y tener la posesión lo hacemos. Pero en partidos como el del Barça cuando vas ganando es normal que puedas jugar un poco más atrás y aprovechar la rapidez de Vinícius y Benzema al contragolpe”, confesó el guardameta en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Al Nassr.

El equipo blanco no ganó ningún título la temporada pasada y mañana tiene la posibilidad de romper esa estadística. “Es otra final y tenemos muchos jugadores en el equipo que han jugado muchas finales y esta experiencia nos ayuda”, consideró Courtois. “Antes del partido el míster nos va a motivar mucho, aunque no hace falta motivarnos porque sabemos que nos jugamos un título”, añadió.

Thibaut Courtois será de la partida ante el Athletic Bilbao este domingo 16 por la final de la Supercopa de España. Foto: AFP

Respecto al gran rendimiento que está teniendo este curso Vinícius Junior, que marcó uno de los tres goles del Real Madrid ante el Barcelona en las semifinales, Courtois se rindió en elogios: “Solo necesitaba encontrar el gol y estar libre mentalmente, en los entrenamientos ya metía goles. Los consejos de Karim (Benzema) también le han venido bien”.

Por otro lado, la luz del King Fahd International Stadium, el escenario de esta Supercopa de España, no es de la misma calidad a la que está acostumbrado el fútbol español profesional. “La luz se ve un poco menos, no es tan clara como en la liga española. No es que no veamos nada, pero es diferente”, explicó el portero belga.

