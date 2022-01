DT de Athletic Bilbao confía en bajarse al Real Madrid: “Anímicamente estamos inmejorables”

Ya calientan la final de la Supercopa de España. Real Madrid y Athletic Bilbao protagonizarán el cotejo definitorio del certamen español este domingo 16 de enero. Los madridistas llegan de eliminar al FC Barcelona y los leones dejaron en el camino al Atlético Madrid.

En el plantel de los merengues, los jugadores ya están concentrados pensando en la final, mismo caso sucede con el DT del equipo vasco, Marcelino García Toral, quien resaltó que sus dirigidos llegan con el ánimo a tope para enfrentarse al elenco de Carlo Ancelotti.

“Anímicamente estamos inmejorables. Vienes a jugar la Supercopa contra tres grandes clubs, fuimos capaces de ganar al actual campeón de Liga y el estado anímico es inmejorable. A nivel físico veremos esta tarde cuando entrenemos. Aparecerán algunas molestias o cansancio, no tenemos ningún jugador como posible baja. Siempre hay golpes, cansancio, pero el estado anímico va a superar el cansancio que podamos tener”, mencionó en el entrenador del Athletic Bilbao.

Asimismo, el estratega del conjunto vasco resaltó que el Real Madrid es un conjunto muy fuerte y espera que Benzema y Vinícius Jr. no tengan un buen día en la final de la Supercopa de España. Además, resaltó el problema del Athletic Bilbao en la presente temporada.

“Es indudable que tenemos que estar a un gran nivel para intentar no encajar gol. El Real Madrid es un equipo superpoderoso“, dijo.