Carlo Ancelotti: “Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado”

Real Madrid enfrentará al Athletic de Bilbao este domingo 16 de enero a la 1.30 p.m. (hora peruana) por la final de la Supercopa de España 2022. Carlo Ancelotti, técnico de los blancos, se refirió a este encuentro y señaló que tendrá un planteamiento distinto al que usó ante FC Barcelona.

“Tenemos dos dudas, las de Alaba y Asensio, y veremos en el entrenamiento. Queremos ganar. Es seguro que el plan es distinto al de la semifinal, porque el Athletic tiene distinto registro al del Barcelona. Esto es evidente ”, señaló el estratega.

Además, el entrenador manifestó que no le incomoda que digan que el cuadro madridista es un equipo contragolpeador. “Yo respeto todas las facetas del fútbol. Si un solo piensa en la posesión como arma para ganar el partido, perfecto. Yo lo respeto. Como respeto la manera en la que el Cádiz jugó contra nosotros, porque nos metió en dificultades. El sistema y el juego perfecto no existen”.

“Si juego a la contra no voy a ganar todos los partidos y si juego en posesión tampoco. Y que digan que jugamos a la contra, no me molesta. Porque no es fácil jugar a la contra, nosotros jugamos a la contra con cuatro o cinco goles. No hacemos pases largos. Y llegamos además con seis jugadores al área rival. No es nada fácil jugar así. Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado”, agregó Ancelotti.

Finalmente, el italiano habló sobre el buen momento del delantero francés Karim Benzema. “Él sigue igual. Humilde, trabajador... Lo que sucede y ha cambiado es que los demás compañeros le ven diferente, porque es un líder. Yo también le veo diferente desde que ha llegado”, indicó.