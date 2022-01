PSG habría enviado una super oferta de renovación a Mbappé, según prensa francesa

Manotazos de ahogado. No todo son buenas noticias en PSG, ya que uno de los problemas que no logra resolver la dirigencia de los parisinos es la renovación de Kylian Mbappé. Al futbolista le restan seis meses de contrato y quedará libre para ir a otro equipo. No obstante, Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, habría realizado una super oferta al jugador.

Según informó Telefoot, la directiva del conjunto francés, encabezada por Nasser Al-Khelaifi, estaría dispuesta a tirar la casa por la ventana con tal de retener al de Bondy en la plantilla.

El medio francés asegura que el PSG le habría ofrecido un nuevo contrato con dos temporadas (hasta 2024) con un sueldo de 40 millones de euros , e igualaría, de esta manera, los salarios que perciben Lionel Messi y Neymar.

Mbappé culmina contrato con PSG en junio. Llegó a París en 2017. Foto: EFE

Actualmente, Mbappé es libre de negociar con cualquier otro club, y todo hace indicar que a mediados de 2022 irá hacia el Real Madrid. Llegar al conjunto madridista es el sueño del jugador de 23 años, quien en anteriores ocasiones rechazó varias ofertas de renovación por parte del Paris Saint-Germain.

La oferta renovación a Mbappé a puertas del PSG vs. Real Madrid

La oferta de renovación del PSG a Kylian Mbappé que menciona la prensa francesa sale a pocas semanas del partido que sostendrán los parisinos ante el Real Madrid.

El Paris Saint-Germain y los madridistas se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League, partido que se llevará todas las miradas del mundo. El primer duelo será en el mes de febrero.