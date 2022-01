¿Primeras bajas? Bicolor no contaría con hasta tres futbolistas para el amistoso ante Panamá

Queda menos de 24 horas para el amistoso internacional Perú vs. Panamá y la selección peruana ya tendría hasta tres bajas para este partido, que servirá como preparación para la nueva fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Dos de los futbolistas no jugarían por decisión del comando técnico, mientras que el otro por no recibir la autorización de su club.

Según informó RPP, el técnico Ricardo Gareca no contará para el duelo ante los canaleros con Jefferson Farfán, Josepmir Ballón y Yordy Reyna. La ‘Foquita’ no fue considerado y tampoco está concentrado con el plantel, debido a que “recién salió de un proceso gripal” que lo alejó de los entrenamientos en la Videna.

Foto: Captura Twitter

Otro futbolista de Alianza Lima que estará ausente será Ballón, aunque no se sabe cuál sería el motivo. Finalmente, la ‘Magia’ tampoco concentró con la Blanquirroja debido a que su nuevo equipo, Charlotte FC de la MLS, no le dio el permiso para disputar este amistoso.

Foto: Captura Twitter

De esta manera, de los 25 futbolistas que venían entrenando en la Videna, solo 22 podrán estar habilitados para jugar ante Panamá. Recordemos que, más de la mitad son futbolistas del torneo local, mientras que el resto son futbolistas del extranjero que cuentan con permisos de sus clubes.

Perú vs. Panamá: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera.

Panamá: Mosquera; Cummings, Ramírez, Matos, Asprilla; Cooper, Ayarza, Medina, Alberto Quintero; Fajardo y Arroyo.