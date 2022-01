Partidos de hoy, sábado 15 de enero: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1 y segunda división), principales ligas (LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional y Torneo de Verano de Argentina) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League).

El fútbol no para y mucho menos la liga inglesa, que deleitará con un partidazo entre Manchester City vs. Chelsea, duelo que podría definir al campeón de la temporada 2021-2022. Además, también estaría en acción Cristiano Ronaldo, ya que se tendrá el choque de Manchester United vs. Aston Villa.

Asimismo, por la liga italiana se medirán Juventus vs. Udinese desde las 2.45 p. m. (hora peruana). El PSG, sin Lionel Messi, también tendrá su partido de liga ante Stade Brestois.

La liga mexicana protagonizará diversos duelos: Tigres vs. Puebla, Cruz Azul vs. Juárez y Tijuana vs. León. Por el lado del fútbol peruano, FBC Melgar tendrá la presentación de su equipo en le Noche Rojinegra, la cual contará con presencia de público. El Dominó se medirá ante Deportivo Pereira de Colombia.

Premier League

Manchester City vs. Chelsea

Hora: 7.30 a. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus

Everton vs. Norwich City

Hora: 10.00 a. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus

Aston Villa vs. Manchester United

Hora: 12.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus.

Serie A

Juventus vs. Udinese

Hora: 2.45 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN 2.

Ligue 1

PSG vs. Brest

Hora: 3.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus.

Torneo de Verano de Argentina

Independiente vs. San Lorenzo

Hora: 7.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Tarde Rojinegra

FBC Melgar vs. Deportivo Pereira

Hora: 3.30 p. m. (hora peruana)

Canal: GolPerú.

Liga MX

Atlas vs. Atlético San Luis

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN

Tigres UANL vs. Puebla

Hora: 8.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN

Cruz Azul vs. Juárez

Hora: 10.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN.

Liga Promérica