Melgar vs. Deportivo Pereira EN VIVO: hora y canal para ver hoy la Tarde Rojinegra

Melgar vs. Deportivo Pereira se juega este sábado 15 de enero de 2022 por la Tarde Rojinegra. El encuentro será en el Estadio Monumental de la UNSA y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana y colombia). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Melgar vs. Deportivo Pereira: previa del partido

Melgar vuelve a Arequipa. Llegó el día en el que el club se reencontrará con toda su afición para presentar a su plantilla principal de cara a la Liga 1 Betsson 2022 y la Copa Sudamericana. Los rojinegros, que volverán a hacer de local en su estadio durante el torneo nacional, quieren luchar por todo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren aprovechar su retorno para regalarle una alegría a todas y todos sus hinchas. Para este duelo, el equipo invitado es Deportivo Pereira de Colombia. El cuadro cafetero llegó a clasificar la temporada pasada hasta la fase final de su liga.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Deportivo Pereira?

El cotejo Melgar vs. Deportivo Pereira se disputará a partir de las 3.00 p. m. en territorio peruano. Para que no te pierdas el cruce desde el extranjero, consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs. Deportivo Pereira EN VIVO?

El canal encargado de televisar el duelo Melgar vs. Deportivo Pereira en territorio peruano será Gol Perú, señal exclusiva de Movistar TV que posee los derechos de transmisión de este cotejo y de la Liga 1 Betsson 2022.

¿Cómo seguir Melgar vs. Deportivo Pereira EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Melgar vs. Deportivo Pereira, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Jean Pierre Archimbaud llegó al cuadro rojinegro procedente de Deportivo Municipal. Foto: FBC Melgar

¿Qué canal sintonizar para ver Melgar vs. Deportivo Pereira por Gol Perú?

Si deseas ver el Melgar vs. Deportivo Pereira por la señal de Gol Perú, estos son los canales que debes sintonizar desde tu operador de Movistar TV por cable o satélite:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde juegan Melgar vs. Deportivo Pereira EN VIVO?

El recinto que acogerá el enfrentamiento Melgar vs. Deportivo Pereira será el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa, escenario empleado por el club para sus juegos en condición de local. Cuenta con una capacidad para 45.000 personas.

Martín Pérez Guedes dejó la San Martín para mudarse a suelo arequipeño. Foto: FBC Melgar

¿Cuándo inicia la Liga 1 Betsson 2022?

El torneo sufrió un retraso en su programación original debido a los casos positivos por la COVID-19 en varios equipos, y ahora el comienzo está programado para el próximo jueves 3 de febrero.

Liga 1 Betsson: fixture de la fecha 1

Jueves 03.02.22

ADT vs. Municipal (3.00 p. m.)

Universitario de Deportes vs. UCV (7.00 p. m.)

Viernes 04.02.22

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (1.15 p. m.)

Club UTC vs. Atlético Grau (3.30 p. m.)

Sábado 05.02.22

Sporting Cristal vs. Cusco FC (1.15 p. m.)

Cienciano vs. Cantolao (3.30 p. m.)

Domingo 06.02.22

Carlos Stein vs. Sport Huancayo (11.00 a. m.)

C. A. Mannucci vs. FBC Melgar (1.15 p. m.)

Sport Boys vs. Alianza Lima (3.30 p. m.)

Todos los encuentros están en hora peruana.