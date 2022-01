Ousmane Dembélé habría rechazado renovar su contrato con el FC Barcelona

La novela sobre la renovación entre Ousmane Dembélé y el Barcelona habría llegado a su fin y este no sería feliz. Según el periodista español Gerard Romero, el francés por intermedio de su representante Moussa Sissoko, rechazó la oferta de renovación que hace unos días le hizo el club azulgrana.

El comunicador ibérico detalló que Dembélé exigió un sueldo total de 200 millones de dólares en cinco años, 20 millones de comisión para su representante y 20 más por la prima de fichaje. Esto no fue tomado a bien por el conjunto catalán, que rechazó rotundamente estas exigencias.

Romero dio a conocer que desde el club amenazaron al representante del futbolista con no considerar a su representado por lo que queda de temporada. Es decir, Dembélé no jugaría hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que el contrato del jugador expira.