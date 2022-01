Waldir Sáenz revela detalles sobre la ‘propina negada’ a Jefferson Farfán

Más allá de los goles y los títulos, los hinchas de Alianza Lima siempre tienen presente una anécdota protagonizada por Waldir Saénz y Jefferson Farfán. Hace algunos años la ‘Foquita’ reveló que el goleador histórico se negó a darle una propina cuando este jugaba en el conjunto blanquiazul.

Dicho encuentro siempre genera risas e inclusive fue considerada como una escena en la película El 10 de la calle. El exfutbolista visitó a Luis Guadalupe en su programa La fe de Cuto y detalló lo sucedido en aquella ocasión.

Waldir Sáenz asistió a la presentación de Jefferson Farfán en Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

“Ese cachorrito (Jefferson Farfán) tenía como 6 años. Era pirañita. Cuando yo llego, estaciono mi carro y estaba el zambito, ese negrito, un tal Jefferson. Entonces yo ahí y bajo y me dice ‘Tío, le cuido su carro’. ‘Ah, ya, sobrino, chévere’, yo pensando que era uno del barrio, no pensaba que era de tu familia ”, recordó el exdelantero de los íntimos.

“(...) Entonces estamos adentro todo chévere, cuando miro, el negrito pasaba, ‘Oe, el carro, tío, está bien cuidado. Tío, tranquilo’. Y en ese tiempo, la gente hacia chancha. Como a las 3 y media de la mañana ya saco la vuelta, me subo a mi carro y, por el espejo, viene el zambito corriendo y me dice: ‘Tío, propina pe’. ‘Ya pe, sobrino, ahora no tengo moneda, a la firme, no tengo, sobrino, la próxima te doy el doble’. ‘Tsss, ya pe, tío’, se quitó . Pasó el tiempo, me acuerdo que se iba a ir a Holanda.”, añadió

‘Wally’ rememoró cuando ‘Jefry’ contó lo sucedido y de forma graciosa mencionó que gracias a eso pudo contar con algunos minutos en la cinta del atacante de la selección peruana.

“Ya no era una anécdota y ahora él me recuerda por esa anécdota. Entonces, si yo le daba el sol, Waldir no salía en la película, y a mis hijas también le digo. Ahora pues, lo veo con su carro a ver si me va a dar un euro, ¿tú crees que me va a dar un euro él? Jajaja”, dijo entre risas.