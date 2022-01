VER AHORA Universidad de Chile vs. Colo Colo GRATIS: sigue AQUÍ el superclásico chileno

Universidad de Chile vs. Colo Colo juegan HOY desde las 7.00 p.m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora chilena) por el Torneo de Verano en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata. ESPN, Star Plus y Fox Sports Premium (Argentina) serán las señales encargadas de llevar la señal EN VIVO. Asimismo, podrás seguir el partido GRATIS POR INTERNET mediante la cobertura especial de La República Deportes.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: previa

Los azules y el Cacique se enfrentaron en dos oportunidades el año pasado por la liga chilena, ambos partidos los ganó el equipo de Gabriel Costa. Por un lado, los dirigidos por Gustavo Quinteros se preparan para la Copa Libertadores con sus nuevas incorporaciones: Esteban Pavez, Cristian Zavala y Juan Martín Lucero.

Por el otro, los dirigidos por Santiago Escobar Saldarriaga se salvaron del descenso y bajo el mando de su nuevo estratega buscarán resurgir este temporada. La ‘U’ sumó varios refuerzos para esta temporada: Hernán Galíndez, José María Carrasco, Felipe Seymour, Jeisson Vargas, Cristian Palacios y Ronnie Fernández.

Este será el encuentro número 239 entre ambos clubes: Colo Colo suma 108 victorias, Universidad de Chile 62 y empataron en 68 ocasiones.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido Universidad de Chile vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Viernes 14 de enero ¿Dónde juegan? Estadio Único Diego Armando Maradona ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus, ESPN y Fox Sports Premium (Argentina)

Universidad de Chile vs. Colo Colo: posibles formaciones

Universidad de Chile: Hernán Galindez; Yonathan Andía, Luis Casanova, José María Carrasco, Marcelo Morales; Felipe Seymour, Camilo Moya, Pablo Aránguiz, Jeisson Vargas; Ronnie Fernández y Cristian Palacios.

Hernán Galindez; Yonathan Andía, Luis Casanova, José María Carrasco, Marcelo Morales; Felipe Seymour, Camilo Moya, Pablo Aránguiz, Jeisson Vargas; Ronnie Fernández y Cristian Palacios. Colo Colo: Omar Carabalí; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes, Gabriel Costa; Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

PUEDES VER: Pasó sin pena ni gloria por Sporting Cristal y ahora jugará en un grande de Chile

Universidad de Chile vs. Colo Colo: horarios

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal es Fox Sports Premium?

Terrestre

Canal 200 (HD)

Canal 20 (SD)

Canal 62 (HD)

Canal 206.

Satélite

Canal 604 (SD)

Canal 1604 (HD)

Canal 4000 (4K, ocasionalmente)

Canal 629 (HD).

Cable

Canal 111 (Digital)

Canal 1017 (HD)

Canal 58 (Digital)

Canal 128 (HD)

Canal 112 (Digital)

Canal 812 (HD)

Canal 213 (HD)

Canal 609 (HD)

Canal 131 (Digital)

Canal 130 (HD)

Canal 528 (HD)

Canal 220 (HD)

Canal 48

Canal 218 (HD)

Canal 260 (Digital)

Canal 1522 (HD)

Canal 626 (HD)

Canal 106 (HD)

Canal 2

Canal 117 (HD)

Canal 638 (HD)

Canal 270 (HD)

Canal 1123 (HD)

Cable 10

Canal 951 (HD)

Canal 109 (SD)

Canal 1109 (HD).

IPTV

Canal 123 (HD)

Canal 603 (HD)

Canal 120 (HD)

Canal 251 (HD)

Canal 638 (HD).

¿Dónde ver el partido entre Colo Colo vs. Universidad de Chile?

Puedes ver el cotejo EN VIVO entre Colo Colo vs. Universidad de Chile a través del streaming de Star Plus. Asimismo, podrás disfrutar del minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para disfrutar EN VIVO el encuentro entre Colo Colo vs. Universidad de Chile, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿dónde juegan?

El superclásico chileno se jugará desde el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata.