PSG vs. Brest EN VIVO vía Star Plus: cómo seguir la transmisión del duelo por la Ligue 1

PSG vs. Brest se enfrentarán este sábado 15 de enero desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 21 de la Ligue 1. El encuentro se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO vía streaming por Star Plus. Asimismo, puedes seguir todas las incidencias del partido a través de la web de La República Deportes, aquí encontraras las alineaciones confirmadas, videos con los goles y el minuto a minuto del compromiso.

PSG vs. Brest: ficha del partido

Partido PSG vs. Brest ¿Cuándo juegan? Sábado 15 de enero ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

PSG vs. Brest: la previa

A retomar el rumbo. Mauricio Pochettino continúa en el centro de las críticas debido al pobre nivel que presenta el PSG en la temporada 2021-2022. Tras el empate ante el Lyon, los cuestionamientos volvieron a girar en torneo al desempeño colectivo del equipo.

Si bien no contaron con Neymar (lesión) y Lionel Messi, los parisinos volvieron a dejar dudas sobre el verde. Para este cotejo llegan como únicos líderes de la Ligue 1 con 47 puntos y tampoco estarán ambos, el rosarino no logra recuperarse de las secuelas de la COVID-19 y acumula su tercer juego consecutivo sin ser convocado.

Así vivió Messi el último entrenamiento del PSG

Asimismo, se espera que Kylian Mbappé y Mauro Icardi formen parte del once inicialista. El francés es el goleador del cuadro capitalino en el certamen, mientras que artillero argentino viene aprovechando de gran manera las pocas oportunidades que tiene.

Por otra parte, el Brest registra 25 unidades y se ubica en la mitad de la tabla . Ante el puntero buscarán cortar la racha negativa de tres cotejos sin triunfos.

PSG vs. Brest: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan PSG vs. Brest?

Desde Perú, el juego del PSG vs. Brest se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

¿Qué canales transmiten el PSG vs. Brest?

PSG vs. Brest: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Leandro Paredes o Ander Herrera, Georginio Winaldum, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi.

Brest: Bizot, Pierre Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne, Faivre, Agoume, Lasne, Honorat, Le Douaron y Mounié.

¿Dónde juegan PSG vs. Brest?

El escenario que albergará el cruce PSG vs. Brest será el Parque de los Príncipes, recinto deportivo ubicado en la ciudad de París. Dicho escenario cuenta con una capacidad para 47.929 espectadores.

Tabla de posiciones Ligue 1