Pep Guardiola elogió a Tuchel: Es uno de los pocos técnicos de los que aprendo constantemente

En la previa del gran encuentro entre Manchester City vs. Chelsea en el Etihad Stadium por la fecha 22 de la Premier League, Pep Guardiola se deshizo en elogios hacia su colega Thomas Tuchel. Los ciudadanos se encuentran en la primera posición de la liga inglesa con 53 puntos, le ha sacado 10 puntos al cuadro Blue y 11 a los dirigidos por Jürgen Klopp.

El técnico español declaró en conferencia de prensa que Tuchel es un técnico en la actualidad del que se puede aprender. “Es muy creativo, es uno de los pocos técnicos de los que sigo aprendiendo constantemente para convertirme en un mejor técnico. Es excelente en todas las áreas”, inició.

“Lo sigo desde que estaba en Mainz y Borussia Dortmund, siempre disfruté ver a sus equipos por la forma en la que juegan, cómo afrontan los partidos. Creo que es una persona que dignifica y hace del mundo del fútbol un lugar mejor. No puedo imaginar qué va a pasar ahora. Si no le gustó cómo jugaron de local, supongo que lo harán diferente de visitante”, sorprendió el español a más de uno con su declaración.