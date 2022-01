Michael Phelps critica a Djokovic: “Todos debemos estar en la misma página”

La posición de Novak Djokovic de no vacunarse contra la COVID-19 ha desatado un mar de críticas en el mundo y ha sobrepasado lo deportivo hasta el punto de convertirse en un tema legal. Cuando todo parecía indicar que se había salido con la suya, el Gobierno australiano ordenó confiscarle la visa y su situación en el Australian Open 2022 es incierta.

Figuras del tenis como Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas y Andy Murray criticaron al tenista serbio por toda la polémica que ha generado para ingresar a Australia y jugar el Abierto de Australia. Ahora, el mítico Michael Phelps salió a pronunciarse sobre el tema e indicó que todo el mundo debe estar en la misma sintonía para vencer al coronavirus.

El multimedallista olímpico fue entrevistado por la periodista Christiane Amanpour en CNN sobre Nole. Sin reparo alguno, recalcó que los deportistas, quieran o no, son ejemplos para los jóvenes y deben comportarse a la altura . También reveló que se contagió y fue la peor experiencia que ha tenido en su vida.

“Creo que, como atletas, somos modelos a seguir. Y cuando se trata de la COVID-19 y todo lo que estamos pasando, seré el primero en admitir que tuve coronavirus y fue terrible. Literalmente, pensé que iba a morir durante 36 horas. Fue la experiencia más miserable que realmente he tenido, así que no me lo tomo a la ligera”, sostuvo.

“Es algo que ha matado a mucha gente. Todos debemos estar en la misma página si queremos superar esto juntos. Entonces, para mí, espero que todos podamos estar de acuerdo en algo y superar esto sin perder más vidas. Porque creo que todos podemos trabajar juntos y seguir ciertas pautas y mantenernos saludables. Podemos luchar contra esto”, agregó.

Indirectamente, señaló que Djokovic debe debería vacunarse: “Hay tantas cosas que están vueltas en los medios sobre la COVID-19, es abrumador, es un poco aterrados a veces. Y creo que algunos de nosotros probablemente debamos tomárnoslo más en serio de lo que lo hacemos. Hay mucha gente que está sufriendo y hay muchas familias que han perdido seres queridos”.