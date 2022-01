Gianluca Lapadula comprometido con el Benevento

La salida de Gianluca Lapadula del Benevento en busca de mejores oportunidades futbolísticas no será tan fácil como pensaba el atacante, luego de las declaraciones de su entrenador, Fabio Caserta, quien señaló que el “9″ deseaba dejar al elenco rojiamarillo y prefería no ser tomado en cuenta para el duelo de ayer frente al Monza, razón por la que no habría sido convocado.

Sin embargo, el abogado de “Lapagol”, Pablo Rodella, salió a dar la cara por el jugador y a aclarar dichos comentarios. “La posibilidad de un “divorcio” de Benevento ya se había planteado seriamente el verano pasado, pero luego, de acuerdo con la compañía, que nunca ha rehuido esta eventualidad, pero siempre ha mostrado interés y disponibilidad, se decidió aplazar cualquier decisión hasta la reapertura del mercado de invierno”, manifestó el representante legal del italoperuano en un comunicado.

Así mismo, Rodella negó que Gianluca no haya querido estar en el último partido de su club y destacó el profesionalismo del artillero de la ‘Blanquirroja’ al respetar los colores de los “brujos”. “Quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia”.

Además, el abogado destacó las cifras de Lapadula con el equipo que milita en la Serie B en esta temporada, las cuales avalan su compromiso con el club italiano. “Quedan los 10 goles marcados en lo que va del campeonato que realmente lo dicen todo sobre la profesionalidad, el rendimiento y el apego de Lapadula a la camiseta del Benevento”.

“Lapagol” no solo deberá preocuparse por su futuro profesional a nivel de clubes, sino también por sus próximos desafíos con la selección, ya que lleva casi un mes sin pisar el campo. La última vez fue el 15 de diciembre ante la Fiorentina.

Esto representaría una preocupación para Ricardo Gareca, que trabaja para que algunos de sus jugadores lleguen con ritmo para los importantes duelos contra Colombia y Ecuador por las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, en los que se necesitará de Lapadula en su máxima expresión.

Las cifras

17 goles tiene Lapadula con el Benevento desde su llegada.

16 partidos ha jugado con los “brujos” en la temporada.