Cristiano Ronaldo arremetió contra los jóvenes: “Si no quieren mi ayuda, hagan su trabajo”

Pese a que es el goleador del equipo, Cristiano Ronaldo no está del todo a gusto en el Manchester United. De acuerdo con medios ingleses, el portugués está sorprendido con lo que ha encontrado en su segunda etapa en el equipo, pues no tiene nada que ver con lo que vivió en la era de Sir Alex Ferguson. Además, revelaron que está apenado por la falta de compromiso de sus compañeros y lamenta que no acepten sus consejos.

Según información de The Sun, el exdelantero del Real Madrid y Juventus les habría dicho a las jóvenes estrellas del Manchester: “ Si no quieren mi ayuda, hagan su trabajo ”. El mismo diario resalta que, al haber crecido en un ambiente difícil rodeado de gente como Roy Keane y la clase del 92, Cristiano está tratando de asumir el papel de veterano, pero siente que nadie lo escucha.

SunSport, segmento deportivo del mencionado tabloide, también afirma incluso que sus propios compañeros desconfían de cometer errores dentro del campo o no pasarle el balón por miedo a la reacción del portugués. En esa misma línea, agregaron que Ronaldo siempre se sobreexige en los entrenamientos, mientras que los demás futbolistas disfrutan de su rutina de trabajo intersemanal. Ante esto, aseguran que el ‘Bicho’ se ha distanciado.