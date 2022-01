VER Borussia Dortmund vs. Friburgo EN VIVO: sigue el partido por la Bundesliga 2022

Borussia Dortmund vs. Friburgo juegan EN VIVO este viernes 14 de enero desde las 2.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 19 de la Bundesliga. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Signal Iduna y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del partido a través de la web de La República Deportes.

Los dirigidos por Marco Rose se posicionan en el segundo lugar y buscarán acercarse al líder Bayern Múnich. Por su parte, el cuadro visitante se encuentra el cuarto puesto con 30 puntos.

Borussia Dortmund vs. Friburgo: ficha del partido

Partido Borussia Dortmund vs. Friburgo ¿Cuándo juegan? Viernes 14 de enero ¿A qué hora juegan? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Signal Iduna

Borussia Dortmund vs. Friburgo: posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Zagadou, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Hazard y Erling Haaland.

Kobel; Meunier, Zagadou, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Hazard y Erling Haaland. Friburgo: Flekken; Kubler, Schlotterbeck, Lienhart, Gunter; Haberer, Hofler, Sallai; Woo-Yeong, Grifo y Holer.

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Friburgo?

Perú: 2.30 p. m.

¿Dónde ver Borussia Dortmund vs. Friburgo EN VIVO?

Perú: ESPN y Star Plus

¿Cómo ver Borussia Dortmund vs. Friburgo EN VIVO vía ESPN?

DirecTV

¿Cómo ver Borussia Dortmund vs. Friburgo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Borussia Dortmund vs. Friburgo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Borussia Dortmund vs. Friburgo?

El encuentro entre Borussia Dortmund vs. Friburgo se jugará en el estadio Signal Iduna de la ciudad de Dortmund, Alemania.