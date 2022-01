Alerta en Alemania: futbolista del Bayern Múnich sufre miocarditis tras contraer COVID-19

Preocupación en tierras bávaras. Los brotes de COVID-19 siguen golpeando a los clubes europeos y el Bayern Múnich es uno de los más afectados. Luego de registrar varios contagios previo a su cotejo ante el Borussia Mönchengladbach, el club informó que el defensor Alphonso Davies padece una miocarditis después de contraer la enfermedad.

“En ‘Phonzy’, ayer, en el examen de seguimiento que realizamos con todos los jugadores infectados con COVID-19, encontramos signos de miocarditis leve, es decir, miocarditis” , manifestó Julian Nagelsmann en conferencia de prensa.

Bayern Múnich dio detalles de estado de salud de Davies. Foto: captura Twitter Bayern Múnich

Asimismo, resaltó que no se cuenta con un tiempo definido para su retorno al campo de juego. “No está entrenando por el momento. No estará disponible, ni siquiera durante las próximas semanas. Esta miocarditis no es tan dramática en la ecografía, es un signo de miocarditis. Sin embargo, tiene que sanar y eso definitivamente tomará un tiempo”, precisó el estratega.

De esta manera, el lateral izquierdo quedó desafectado para disputar el duelo ante el Colonia por la jornada 19 de la Bundesliga . A la espera de su evolución, su presencia para los octavos de final de la Champions League no está garantizada.

El futbolista de 21 años es considerado una de las gratas apariciones del cuadro teutón y su gran desempeño también se refleja con la selección de Canadá. Si bien no existe un mayor alcance de su malestar, su participación en la próxima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 está prácticamente descartada.