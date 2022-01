Warriors vs. Bucks EN VIVO: cómo y dónde ver el juego de NBA

El juego Warriors vs. Bucks se llevará a cabo HOY EN VIVO ONLINE GRATIS desde el Fiserv Forum de Milwaukee, por una nueva jornada de la temporada regular de la NBA. El duelo será transmitido EN DIRECTO por internet vía Star Plus a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y minutos irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Warriors ante Bucks?

Golden State Warriors ocupa el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 40 partidos disputados. Pese a ello no ha tenido un gran inicio de año, ya que en seis encuentros realizados, solamente ha ganado en tres ocasiones; perdió tres veces. Justamente su última caída se dio este martes de visita ante Memphis Grizzlies.

Sin embargo, no todo es malo para los guerreros, pues Steph Curry se encuentra en un momento sublime y apunta a MVP. Además, Klay Thompson ha vuelto y ya ha jugado dos veces; él es una pieza clave y si vuelve a su mejor etapa, los Warrios son amplios favoritos a llevarse el anillo, pero se enfrentan a los vigentes campeones.

¿Cómo llega Bucks ante Warriors?

Los Milwaukee Bucks han sido muy irregulares esta campaña y marchan en la cuarta posición de la tabla en la Conferencia Este, por detrás de Chicago Bulls, Brooklyn Nets y Miami Heat. Asimismo, acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos, dos seguidos desde este último sábado, ambos contra Charlotte Hornets.

El mejor del 2021, Giannis Antetokounmpo, será titular contra los dirigidos por Steve Kerr y junto a Khris Middleton –pieza clave- apuntar a terminar con esa racha de caídas y darle vuelta al mal comienzo del 2022.

Warriors vs. Bucks: ficha del juego

Warriors vs. Bucks NBA ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 13 de enero ¿Dónde? Fiserv Forum de Milwaukee ¿ A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Star Plus

¿A qué hora juega Warriors vs. Bucks por la NBA?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Warriors vs. Bucks EN VIVO ONLINE GRATIS?

Warriors vs. Bucks en Perú: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Argentina: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Estados Unidos: : TNT y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Bolivia: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Brasil: SporTV 2, TNT Sports, Gaules

Warriors vs. Bucks en Chile: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Colombia: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Ecuador: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Paraguay: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Uruguay: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en Venezuela: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en México: Star Plus y NBA League Pass

Warriors vs. Bucks en España: NBA League Pass.

¿Cómo ver Warriors vs. Bucks ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del juego Warriors vs. Bucks por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Warriors vs. Bucks?

El lugar donde se disputará el Warriors vs. Bucks por la temporada regular de la NBA 2021/2022 es el Estadio Fiserv Forum, ubicado en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos.