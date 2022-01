Angélica Espinoza es la mejor paratleta del 2021, según Federación Mundial de Taekwondo

¡Sigue dándole triunfos al Perú! La parataekwondista peruana Angélica Espinoza ha sido escogida como la mejor paratleta del año 2021 tras conocerse el resultado de la elección The Best of 2021, realizada por la Federación Mundial de Taekwondo.

“¡Felicidades! ¡La ganadora de la mejor atleta femenina paralímpica 2021 es Leonor Espinoza (Perú)! Leonor ganó el oro en el evento femenino de -49 kg con una exhibición dominante, convirtiéndose en la primera peruana en ganar el oro paralímpico en 21 años y en ganar la primera medalla paralímpica del país en Tokio 2020″, detalló en una publicación de redes sociales, la cual también fue acompañada de una instantánea.

“Hubo tantos atletas olímpicos, paralímpicos, árbitros y entrenadores maravillosos en 2021 que no sé cómo el público decidió por quién votar. Felicitaciones a todos los ganadores de Best of 2021 y a los deportistas que contribuyeron a un año de gran éxito para el Taekwondo. El 2021 fue un año que nunca olvidaremos”, enfatizó el coreano Chungwon Choue, presidente del ente deportivo, después de mostrar los resultados de la votación.

Publicación de la Federación Mundial de Taekwondo. Foto: Instagram / World Taekwondo

Leonor Angélica Espinoza logró la medalla de oro tras vencer a la atleta india Aruna Tanwar en los cuartos de final, a Ziyodakhon Isakova de Uzbekistán en la semifinal y finalmente a Meryem Cavdar en el duelo en el que se consagró campeona olímpica en Tokio 2020.

“Estoy bastante emocionada por lograr la medalla de oro para el Perú, la primera de nuestro país. La final ha sido difícil como todas las peleas anteriores, pero estoy orgullosa y feliz por el resultado”, señaló la atleta peruana después su victoria.

Previamente, Espinoza había obtenido una presea dorada en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Ahora, la parataekwondista se prepara para competir en los Panamericanos Santiago 2023 y en las Olimpiadas París 2024.