¿En qué canal ver el duelo entre Colo Colo vs. Universidad de Chile por el Torneo de Verano?

Este viernes 14 de enero, Colo Colo se enfrenta a Universidad de Chile por la primera fecha de la Fase de Grupos del Torneo de Verano del Fútbol Argentino 2022, competencia a la cual ambos clubes chilenos han sido invitados. El partido inicia a las 7.00 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, ubicado en la localidad de Tolosa. Puedes ver el cotejo a través de la señal del streaming Star Plus, también podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias y todos los goles por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro entre Colo Colo vs. Universidad de Chile

Partido Colo Colo vs. Universidad de Chile ¿Cuándo? Viernes 14 de enero del 2022 ¿A qué hora? 7.00 p.m. (Perú), 9.00 p.m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Ciudad de La Plata, Tolosa, Argentina ¿En qué canal? Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones del duelo entre Colo Colo vs. Universidad de Chile

Posible alineación de Colo Colo

Omar Carabalí; Emiliano Amor, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Gabriel Costa, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes; Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Posible alineación de Universidad de Chile

Hernán Galindez; Yonathan Andía, Luis Casanova, José María Carrasco, Camilo Moya, Marcelo Morales; Felipe Seymour, Jeisson Vargas y Pablo Aránguiz.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Universidad de Chile?

El duelo EN VIVO entre Colo Colo vs. Universidad de Chile iniciará a las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación te mostramos los horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 7.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

¿Dónde ver el partido entre Colo Colo vs. Universidad de Chile?

Puedes ver el cotejo EN VIVO entre Colo Colo vs. Universidad de Chile a través del streaming de Star Plus. Asimismo, podrás disfrutar del minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para disfrutar EN VIVO el encuentro entre Colo Colo vs. Universidad de Chile debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Universidad de Chile?

El partido entre Colo Colo vs. Universidad de Chile se disputará EN VIVO en el Estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona. Aquí te mostramos la ubicación del recinto.