Tsitsipas arremete contra Djokovic: “Ha estado jugando con sus propias reglas”

El caso de Novak Djokovic ha traspasado el mundo del deporte y ha dividido las opiniones con respecto a su situación nunca antes vista. Este jueves, en horas de la madrugada en el continente sudamericano, se dio el sorteo del cuadro del Australian Open 2022 y el serbio fue incluido; le tocará jugar contra su compatriota Miomir Kecmanović en la primera ronda.

Esta rendición del Gobierno australiano con Nole, que en primera instancia le suspendió su visa y le prohibió el ingreso al país, ha desatado una ola de críticas. Uno de los deportistas que tomó la palabra y despotricó contra el número 1 del mundo fue Stefanos Tsitsipas, quien no se midió y criticó de forma contundente a su colega.

Stefanos Tsitsipas perdió ante Novak Djokovic la final del Roland Garros 2021. Foto: AFP

El tenista griego es el actual número 4 del ranking ATP y por eso su palabra es tomada en cuenta. Lo primero que dijo fue que él sí ha cumplido con todas las reglas, al igual que la gran mayoría de los participantes del Abierto de Australia. Sin embargo, recalcó que una minoría eligió otro camino. Además, también tuvo fuertes palabras sobre la organización del torneo.

”Ha estado jugando con sus propias reglas. Ha hecho algo que no todos los jugadores del circuito tienen las agallas de hacer, sobre todo después de que la ATP nos anunciase los diferentes criterios para entrar al país. No muchos podrían pensar en viajar a Australia no vacunados o sin seguir los protocolos. Poner así un Grand Slam en riesgo es una verdadera osadía”, sentenció.

Novak Djokovic es el actual campeón del Abierto de Australia. Foto: AFP

“Hay dos maneras de ver todo esto. Casi todos los jugadores han seguido las reglas, según las estadísticas, puesto que el 98% de los jugadores están vacunados. Por un lado, podemos pensar que hemos sido muy aplicados. Por otro lado, una minoría ha seguido un camino diferente y no está adhiriéndose a las reglas; así, nos hace quedar a la mayoría como tontos”, añadió Tsitsipas.

“Yo he elegido venir aquí y estar al 100% listo para cualquier cosa que pueda pasar, para no tener que pensar en otras cosas. Eso no significa que mi forma de hacer las cosas es la correcta, o que la suya sea la incorrecta. Cada uno tiene una percepción diferente”, señaló finalmente la primera raqueta de Grecia.