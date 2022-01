Sport Boys es el club con más deudas previo al inicio de la Liga 1

La Liga 1 está próxima a iniciar el 3 de febrero. No obstante, casi un mes antes del comienzo, uno de los clubes emblemáticos empieza a tener problemas. Se trata de Sport Boys, quien hasta la fecha es el cuadro con más deuda ante la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), situación en que los directivos del conjunto rosado aún no han mostrado interés en revertir.

“A esta fecha hay 10 clubes con deuda. Si me peguntas quienes son creo que sería injusto mencionarlos porque ya están por resolverse. Son montos pequeños, algunas activaciones que quedaron pendientes, la bonificación de algún jugador en particular. Pero si fuese un plantel completo te diría Sport Boys que tiene una fuerte deuda y a estas alturas es el único club que no se ha acercado y ha dicho esa deuda es mía”, reveló Roberto Silva, presidente de SAFAP, en una entrevista para Menú Deportivo sobre la situación de la escuadra chalaca al no generar un cronograma de pagos.

“Lo de Boys si me preocupa y lo menciono porque si esperaría una repuesta a estas alturas del partido. Probablemente, tengan una administración nueva y piensen que esto puedan trasladarlo hacia más adelante y terminen reventándole la cara cuando tengan que participar y no hayan arreglado la situación de deudas con los jugadores”, enfatizó, dando un llamado de atención a la directiva rosada.

Finalmente, Silva también hablo sobre la situación de Binacional y Universidad San Martín, clubes que han presentado un reclamo ante el TAS. “Nuestro interés como agremiación es que esas cosas no pasen. Queremos un torneo limpio, que la gente se preocupe por los resultados del torneo y no por las cosas alrededor del torneo”, sentenció.

Inicio de la Liga 1

El comienzo del torneo apertura del fútbol peruano se llevará a cabo el próximo 3 de febrero, con el partido entre ADT vs. Deportivo Municipal que se disputará en el Estadio Huancayo a las 3.00 p.m. El encuentro no será televisado debido a que la Federación Peruana de Fútbol y Gol Perú no pudieron llegar a un acuerdo para la transmisión de los duelos en calidad de local de ADT, Atlético Grau y Carlos Stein.