Desde Ahmed Ibrahim Hassan hasta Abderrahmane: los nombres más difíciles de la Copa África

La 33° edición de la Copa africana de Naciones inició el pasado domingo 9 de enero. Desde entonces, la competición más importante del tercer continente más extenso del mundo no ha parado de llamar la atención por los increíbles sucesos que han generado sus participantes. Desde un árbitro que termina un partido dos veces antes de los 90 minutos, hasta un himno que tuvo que ser cantado a capela tras tres fallidos intentos por reproducirlo.

No obstante, a los problemas por la mala organización se le puede sumar una curiosidad que en vez de agregar más infortunios a la competencia resulta bastante atractiva. Y es que las plantillas de las 24 selecciones participantes poseen una cualidad única que resalta debido a la variedad lingüística del continente al que pertenecen: los largos nombres de sus jugadores.

Algunos planteles cuentan con figuras de las ligas europeas como Mohamed Salah, Edouard Mendy, Sadio Mane, Naby Keita o Riyad Mahrez. Nombres sencillos de pronunciar a diferencia de los de sus compañeros de equipo. A continuación, te mostramos a las selecciones con los nombres más difíciles de pronunciar.

El peculiar caso de Egipto

La escuadra a la que pertenece Mohamed Salah no lo tiene a él como el único con ese nombre. El cuadro egipcio tiene aproximadamente 11 jugadores llamados Mohamed, aunque no todos poseen la palabra como primera denominación. Mohamed es el nombre más común en el país de las pirámides y significa “digno de alabanza”, también es la traducción en árabe del nombre del profeta Mahoma, lo que explica su amplia extensión en los países islámicos.

No hay duda de que el técnico portugués Carlos Queiroz no tiene una tarea fácil a la hora de referirse a alguno de sus dirigidos. Sin embargo, esta no es la única complejidad del conjunto de los faraones.

Aquí te mostramos a los once titulares y suplentes que enfrentaron a Nigeria:

Convocatoria de Egipto para el partido ante Nigeria. Foto: Viral de Twitter /Transmisión Sky Sports

Los largos nombres de la selección de Mauritania

La escuadra de la República Islámica de Mauritania se convirtió en tendencia ayer debido a un hecho que involucró a su himno nacional: en el partido contra Gambia, intentaron reproducir la música de la canción en tres oportunidades, todas ellas fallidas. Al final los jugadores se vieron obligados a cantar la letra de su marcha nacional a capela.

Pero si hay algo que llama la atención del equipo del norte de África son los nombres de su plantilla: Abdoulkader Thiam, Houssen Abderrahmane, Souleymane Karamoko, Ibréhima Coulibaly, Aboubakar Kamara y Souleymane Doukara son las denominaciones más largas de la nómina verde.

Por cierto el nombre Souleymane, muy popular en el continente africano, significa seguridad y también es bastante habitual en Francia, país donde curiosamente nacieron al menos 113 jugadores que actualmente compiten en el torneo.