Oblak sobre derrota de Atlético Madrid: “Es difícil de explicar”

Atlético de Madrid cayó 2-1 ante el Athletic de Bilbao y quedó eliminado de la Supercopa de España 2022. Jan Oblak, arquero del equipo colchonero, declaró en conferencia de prensa y se mostró muy dolido por la derrota del conjunto madrileño.

“ ¿Cómo explicarlo? Es difícil explicarlo. Dos goles a balón parado y este año hemos encajado muchísimos, así que decepcionado. Hemos perdido . Quisimos llegar a la final, queríamos ganar la Supercopa, pero no hicimos lo suficiente. Deseo lo mejor del mundo al Athletic, ganaron y se merecen estar ahí”, indicó.

Además, el guardameta indicó que deben estar más atentos en los balones detenidos, ya que han recibido muchos goles por esa vía. “ Es la pregunta que queremos resolver, muchos goles encajados este año. Muchos por fallos nuestros, no por el mérito del rival. Seguro que es un momento complicado. Tienes un partido como el de hoy, que vas 1-0, y te marcan dos goles a balón parado. Es difícil de explicar, tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta, si no va a ser complicado hasta el final de la temporada”.