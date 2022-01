VER Arsenal vs. Liverpool EN VIVO: sigue AQUÍ el encuentro por la Carabao Cup GRATIS

Arsenal vs. Liverpool juegan HOY desde las 2.45 p. m. (hora peruana) por la Carabao Cup en el mítico Anfield (Liverpool). ESPN 2 y Star Plus serán las señales encargadas de transmitir el encuentro EN VIVO. Asimismo, puedes seguir el juego GRATIS POR INTERNET mediante la cobertura especial de La República Deportes.

Arsenal vs. Liverpool: previa

Este encuentro se aplazó la semana anterior debido a los casos de COVID-19 en el conjunto dirigido por Jurgen Klopp. No obstante, ambos equipos deberán afrontar las bajas de los jugadores africanos, que se encuentran con sus selecciones en la Copa Africana de Naciones.

Este será el juego número 17, que lo convierte en el más jugado en la historia de la Carabao Cup. Además, los rojos vienen con mucha confianza debido a que solo han perdido dos veces ante los gunners en esta competición.

En los últimos cinco enfrentamientos se registraron 28 goles, por lo que se espera un partido con muchas situaciones de cara al arco. El reciente encuentro entre ambos culminó 4-0 en favor del Liverpool FC y fue por la jornada 12 de la Premier League.

Arsenal vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Jueves 13 de enero ¿A qué hora juegan? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus ¿Dónde juegan? Anfield

Arsenal vs. Liverpool: posibles formaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney, Sead Kolasinac; Albert Sambi Lokonga, Ainsley Maitland-Niles, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe y Alexandre Lacazette.

Liverpool FC: Adrián; Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson; Fabinho, James Milner, Jordan Henderson; Takumi Minamino, Diogo Jota y Roberto Firmino.

Arsenal vs. Liverpool: horarios

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Arsenal vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Arsenal vs. Liverpool POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Arsenal vs. Liverpool: ¿dónde juegan?

El encuentro se llevará a cabo en el mítico Anfield de la ciudad de Liverpool.