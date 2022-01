Alianza Lima y Universitario comparten sponsor: ¿qué es la Corporación PJ Perú?

Hace unos días, Universitario de Deportes anunció que llegó a un acuerdo con un importante holding empresarial, el cual significó el patrocinio más grande de su historia. Ahora, Alianza Lima hizo lo propio con la misma organización. ¿De cuál estamos hablando? De la Corporación PJ Perú, que apostará por los ‘compadres’ del fútbol peruano por los próximos cinco años.

¿A qué se dedica la Corporación PJ Perú? Es una organización “líder en el rubro del entretenimiento” con más de 400 casas de apuestas deportivas a nivel nacional. Al ser una empresa de varias marcas, este año Alianza Lima y Universitario tendrán sponsors diferentes en el pecho de sus camisetas. Sin embargo, usarán a Te Apuesto desde el 2023 hasta el 2026.

Marcas de la Corporación PJ Perú.

Acá podrás ver todas las marcas. Foto: Corporación PJ

Caso Universitario de Deportes

Los merengues sí revelaron qué marca lucirán en el pecho durante esta temporada: Free Games SAC. Además, confirmaron que percibirán un total de US$ 10 millones (US$ 8.5 millones + IGV) más bonos y premios, para ser distribuidos en los próximos cinco años.

Los merengues anunciaron también que este monto marcará “un hito respecto a los ingresos para la institución”, pues es considerado como el patrocinio más grande de su historia.

Junto a Free Games, aplicarán nuevas estrategias comerciales que les permitirán celebrar nuevos acuerdos. “Beneficiarán directamente a todas las categorías deportivas de nuestra institución”, aseguraron.

Caso Alianza Lima

A diferencia de los cremas, en Alianza Lima aún no han decidido qué marca usarán en esta temporada. Sin embargo, resaltaron que firmaron el “más importante contrato de patrocinio de su historia”.

“Alianza Lima no solo evidencia su liderazgo con el campeonato nacional 2021, sino también en el terreno comercial, logrando sellar un acuerdo que marca un hito en la industria deportiva local, ya que reconoce el valor creciente de la marca y la lleva a un umbral que no tiene precedentes en términos económicos en el fútbol peruano”, señaló el gerente general de Alianza Lima, Miguel Pons.

Si bien no especificaron el monto que recibirán, sí señalaron que es superior al que percibían hasta la temporada anterior. No obstante, algunos periodistas, como el caso de Carlos Benavente, subrayan que los íntimos recibirán un poco más deUS$ 11 millones (Incluyendo IGV).