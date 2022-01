Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de la Carabao Cup

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan HOY, miércoles 12 de enero, desde las 2.45 p. m. (hora peruana) por la semifinales de la Carabao Cup. El compromiso se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de ESPN 2 y vía streaming por Star Plus. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y otros partidos de hoy a través de la web del diario La República.

Tottenham vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 12 de enero ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Tottenham vs. Chelsea: la previa

Sin margen de error. Tottenham tiene la necesidad de salir con todo para mantener sus chances de clasificar a la final de la Carabao Cup.

Los dirigidos por Antonio Conte se encuentran en la obligación de revertir el 2-0 del cotejo de ida. El estratega italiano contará con sus principales figuras disponibles, Harry Kane y Son Heung-Min, para lograr un resultado que les permita acceder al último cotejo del certamen.

Por su parte, el cuadro de Thomas Tuchel intentará manejar la ventaja obtenida en el primer compromiso. Se espera que el belga Romelu Lukaku forme parte del once, mientras que el portero Édouard Mendy será una de las bajas debido a su participación en la Copa África.

Cabe resaltar que en caso de empate en el marcador global, habrá una prórroga de 30 minutos. En caso se mantenga la igualdad, se procederá a la definición vía penales.

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Chelsea?

Desde Perú, el juego del Tottenham vs. Chelsea se podrá seguir a partir de las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal sintonizar para ver Tottenham vs. Chelsea por ESPN 2?

Si deseas seguir la transmisión del partido Tottenham vs. Chelsea por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Chelsea?

Para acceder a Star Plus y ver el Tottenham vs. Chelsea, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Everton vs. Arsenal, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Everton vs. Arsenal y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Tottenham vs. Chelsea ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Tottenham vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tottenham vs. Chelsea: posibles alineaciones

Tottenham: Lloris; Sánchez, Rodon, Davies; Emerson, Skipp, Winks, Sessegnon; Dele; Lucas, Kane.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Pulisic, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Lukaku, Werner.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Chelsea?

El escenario que albergará el cruce Tottenham vs. Chelsea será el Tottenham Hotspur Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres. Dicho escenario cuenta con una capacidad para 62.850 espectadores.