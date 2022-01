Cevallos responde fuerte y claro a Gareca: “Lo admiro, pero no está al frente del Minsa”

La selección peruana se juega, en la siguientes fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, la gran chance de conseguir un boleto directo para el siguiente mundial, por lo que desde la Videna entienden que necesitan de todas las armas necesarias para poder conseguir su objetivo; entre ellas, la presencia del público en el Nacional. Sin embargo, Hernando Cevallos dejó en claro que la gente no volverá a las gradas por el momento.

Debido al incremento de contagios de COVID-19, el Gobierno dispuso medidas para frenar esto, una de ellas es la del 0% de aforo en los recintos deportivos. Medida que no fue del agrado del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien señaló las respetará pese a que no está de acuerdo .

Estas declaraciones llegaron a los oídos del titular del Minsa, quien señaló que no permitirá que nadie se contagie en los estadios deportivos. “Hemos pasado de tener 26 mil casos a 88 mil en una semana, tenemos que cuidarnos. Yo entiendo que es una fiesta deportiva muy bonita, pero yo no voy a permitir que se me contagie la gente por el fervor del fútbol”, expresó.

Además, Hernando Cevallos no perdió la oportunidad para mandarle un mensaje a Ricardo Gareca. “ Yo siento que hay una responsabilidad de cuidar a la ciudadanía y evitar más contagios. El profesor es un excelente técnico, yo lo admiro, pero no está al frente del Ministerio de Salud ”, culminó.

Mira aquí la palabra del titular del Minsa