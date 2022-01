¿Sin hinchas contra Ecuador? Hernando Cevallos descarta, por ahora, regreso de público a los estadios

Hernando Cevallos, ministro de Salud, declaró en alusión al regreso del público a los estadios; sin embargo, el funcionario público informó que no es conveniente, por ahora, volver a los recintos deportivos “porque la velocidad de contagio es muy alto”.

“Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alto y no queremos arriesgar a la gente. La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”, señaló Hernando Cevallos para Radio Ovación.

“Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26.000 a 88.000 contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas”, subrayó.

Perú recibirá a Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Nacional de Lima. Foto: difusión

¡Con dos goles! Perú venció a Extranjeros de la Liga 1 en amistoso en la Videna

Listos para ganar en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Perú ganó el duelo amistoso ante Extranjeros de la Liga 1 disputado este miércoles 12 de enero en la Videna de San Luis.

El conjunto de Ricardo Gareca generó diversas ocasiones de gol que finalmente pudieron concretarse de la mano de Marcos López y Andy Polo. Pese a que el dominio del balón fue en todo momento de la Bicolor, el cuadro comandado por el argentino Carlos Bustos también creó oportunidades de peligro para el arco de Pedro Gallese.