VER Real Madrid vs. FC Barcelona HOY: EN VIVO clásico español por Supercopa de España

HOY Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO se enfrentan este miércoles 12 de enero por la semifinal de la Supercopa de España, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el King Fadh Intenational Stadium. El clásico español será televisado EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este partido de la Supercopa de España puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Real Madrid vs. FC Barcelona: previa

Han pasado 12 días del 2022 y Real Madrid vs. FC Barcelona se cruzaran por primera vez en el año. Azulgranas y merengues viven contextos diferentes, previo al choque. Los dirigidos por Xavi Hernández marchan sextos en la liga española con 32 puntos. Si bien no pierden hace cinco fechas, el juego demostrado en los últimos encuentros ha dejado un sinsabor no solo en los hinchas, sino también en el comando técnico. En la última jornada, Granada les empató en el último minuto.

Por otra parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con mejor escenario, pues son los líderes de LaLiga con 49 unidades, a cinco puntos de ventaja del Sevilla (2° - 44 pts.). A diferencia del Barza, de los últimos cinco encuentros, los merengues han perdido y empatado uno, y ganaron tres. Si bien llegan en mejores condiciones, el técnico italiano aseguró que en los clásicos no existen favoritos.

Real Madrid vs. FC Barcelona: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius Jr.

Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Lenglet, Alba; Nico, Busquets, Gavi; Dembelé, Depay y De Jong.

Real Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Miércoles 12 de enero ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? King Fadh Intenational Stadium ¿En qué canal? DIRECTV Sports

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona?

El clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid está pactado para que se lleve a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. FC Barcelona?

El canal encargado de transmitir el FC Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España será DirecTV Sports para toda Sudamérica y Movistar Lite para Europa.

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no puedes ver el partido por televisión, tienes la opción de seguirlo a través de La República Deportes, donde te enterarás de las alineaciones, incidencias, cambios y anotaciones de dicho encuentro.