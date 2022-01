No podía faltar: Benzema puso el 2-1 tras aprovechar un rebote de Ter Stegen

Karim Benzema se sumó a la fiesta y convirtió el 2-1 transitorio del Real Madrid ante el FC Barcelona, en partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España desde King Fadh Intenational Stadium (Arabia Saudita).

A los 71 minutos de la segunda mitad, el ariete francés aprovechó un rebote suelto por parte de Ter Stegen, tras un centro de Dani Carvajal, y decretó el segundo merengue de manera parcial.

Real Madrid vs. Barcelona: previa

Han pasado 12 días del 2022 y Real Madrid vs. Barcelona se cruzaran por primera vez en el año. Azulgranas y merengues viven contextos diferentes, previo al choque. Los dirigidos por Xavi Hernández marchan sextos en la liga española con 32 puntos. Si bien no pierden hace cinco fechas, el juego demostrado en los últimos encuentros ha dejado un sinsabor no solo en los hinchas, sino también en el comando técnico. En la última jornada, Granada les empató en el último minuto.

Por otra parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con mejor escenario, pues son los líderes de LaLiga con 49 unidades, a cinco puntos de ventaja del Sevilla (2° - 44 pts.). A diferencia del Barza, de los últimos cinco encuentros, los merengues han perdido y empatado uno, y ganaron tres. Si bien llegan en mejores condiciones, el técnico italiano aseguró que en los clásicos no existen favoritos.