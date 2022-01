¿Cómo ver por Pirlo TV el Inter vs. Juventus EN VIVO por la Supercopa de Italia?

El encuentro entre Inter de Milán vs. Juventus por Pirlo TV será este miércoles 12 de enero por la Supercopa italiana y podrás seguirlo a través de La República Deportes, en un cotejo que se disputará desde el estadio San Siro. El juego se podrá ver desde las 3.00 p. m. (hora peruana, 9.00 p. m. hora italiana) y las alineaciones del mismo ya se han ido definiendo.

¿A qué hora juegan Inter vs. Juventus?

En horario peruano, el choque Inter vs. Juventus se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Inter vs. Juventus?

El duelo entre Juventus vs. Inter por la Supercopa de Italia podrás verlo EN VIVO en la señal de ESPN y Star Plus.

¿Dónde ver Inter vs. Juventus EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Inter vs. Juventus en Pirlo TV?

Una vez que hayas accedido a Pirlo TV, busca el Inter vs. Juventus en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Inter vs. Juventus: alineaciones posibles