Alexis Sánchez tras anotar con el Inter: “Si me dejan jugar, soy un monstruo”

El monopolio de la Juventus en la Supercopa de Italia terminó este miércoles 12 de enero. El Inter de Milán acabó con los nueve años consecutivos de la Vecchia Signora como amo y señor de aquel torneo. Los nerazzurri ganaron 2-1 en tiempo suplementario y tuvieron a Alexis Sánchez como la gran figura del partido.

El delantero chileno no fue titular, ya que ingresó a quince minutos del final en el segundo tiempo, pero su presencia fue más que clave para que el elenco que dirige Simone Inzaghi se lleve la victoria. Su perspicacia en el área hizo que luche todas las pelotas y cuando todo parecía indicar que se definía por los penales, puso el pie y marcó el gol de la victoria a los 121 minutos.

El goleador histórico de la selección chilena ingresó al campo a los 75 minutos en lugar de Lautaro Martínez. Su anotación hizo explotar a la hinchada del Inter presente en el estadio Giuseppe Meazza, ya que todos, incluyendo el comando técnico, se estaban preparando para la tanda de penales.

“Los campeones son así: cuanto más juegan, mejor. Para mí, no hubo momentos difíciles, simplemente no me dejaban jugar. Si me dejan jugar, soy un monstruo. Yo siempre he dicho que soy un león enjaulado”, sostuvo un Alexis Sánchez bastante emocionado y acelerado, luego de acabar el encuentro.

Alexis Sánchez obtuvo el premio a mejor futbolista de la Supercopa italiana. Foto: AFP