¿Qué pasó? Hinchas del Benevento tildaron de “mercenario” a Gianluca Lapadula

Hace unas horas, se hizo viral la noticia de que Gianluca Lapadula no quería continuar en el Benevento, cuadro de la Serie B italiana. Ante esto, Pablo Rodella, abogado del jugador, salió a desmentir lo dicho por el entrenador Fabio Caserta y resaltó que ‘Lapagol’ nunca le dijo a alguien que quería desvincularse del equipo italiano.

Antes de que se hiciera pública la respuesta de Rodella, la Curva Sud Benevento (hinchada del club) dejó un mensaje para el goleador ítalo-peruano a las afueras del estadio Ciro Vigorito.

“Lapadula, mercenario de otra categoría”, se lee en un cartel que se publicó en sus redes sociales.

Mensaje de los hinchas del Benevento. Foto: Curva Sud Benevento

Lapadula no da respuesta

Por el momento, el ‘Bambino’ no ha salido a manifestarse al respecto y no alineará este jueves 13 ante el Monza, en un duelo por la Serie B.

Victoria de Perú ante los extranjeros de la Liga 1

Perú ganó el duelo amistoso ante los extranjeros de la Liga 1, encuentro disputado este miércoles 12 de enero en la Videna de San Luis. El conjunto de Ricardo Gareca generó diversas ocasiones de gol que finalmente pudieron concretarse de la mano de Marcos López y Andy Polo.

Pese a que el dominio del balón fue en todo momento de la Bicolor, el cuadro comandado por el argentino Carlos Bustos también creó oportunidades de peligro para el arco de Pedro Gallese.

