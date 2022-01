¿'Bicho’ en Sudamerica? Cristiano Ronaldo sobre jugar en Brasil: “En el fútbol todo es posible”

Cristiano Ronaldo ha paseado su fútbol en las grandes ligas de Europa, como Portugal, Inglaterra, España e Italia; sin embargo, un nuevo destino podría ser Sudamerica. Durante una entrevista, el atacante del Manchester United no descartó jugar en este continente, específicamente en Brasil.

El popular ‘Bicho‘ fue consultado acerca de la posibilidad de llegar al balompié de Brasil, al cual considera como un país hermano. Lejos de cerrar cualquier oportunidad, ‘CR7’ dio una respuesta que dejó sorprendido a más de uno.

“Es un país al que tengo mucho respeto, sé mucho de Brasil. Jugar allí… nadie lo sabe. Nadie dijo que volvería al Manchester United con 36 años y aquí estoy. ¿Jugar en Brasil? No sé. Está lejos de mi pensamiento actual. Pero en el fútbol todo es posible, no sé”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo anotó 47 goles en el 2021. Foto: EFE/PETER POWELL

Asimismo, el futbolista de 36 años se refirió a dos ídolos brasileños, como lo son Ronaldo y Ronaldinho, campeones del mundo en el 2002. Cristiano Ronaldo evitó compararse con ambos exjugadores y expresó su admiración hacia ellos.

“Depende de cómo se mire. No me gustan las comparaciones. Prefiero decir que Ronaldo, Ronaldinho y yo hemos dejado nuestro legado, nuestra historia. Puedo decir que gané más títulos individuales que ellos, pero ambos ganaron el Mundial. Simpatizo mucho con ellos. Estos son dos jugadores que crecí viendo. Decir quién es el mejor, quién es el segundo, no es lo más importante. Prefiero quedarme con que son ídolos y dejaron una bonita historia en el fútbol”, concluyó.

Recordemos que Cristiano Ronaldo inició su carrera futbolística en el Sporting de Lisboa (2002-03) y luego pasó al Manchester United (2003-09), Real Madrid (2009-18) y Juventus (2018-2021).