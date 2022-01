Roberto Ovelar: “El objetivo es el título y una copa internacional, vale la pena soñar”

El año pasado Deportivo Municipal se reforzó para pelear el campeonato, pero conforme pasaron las fechas los objetivos cambiaron y terminaron salvando la categoría. Sin embargo, este 2022 promete ser diferente. Así lo ve Roberto Ovelar, quien decidió quedarse en el conjunto edil no solo por el cariño a los directivos, hinchas e institución, sino también porque quiere hacer historia en La Franja .

En diálogo con La República, el delantero de 36 años confesó que aspira a conseguir un campeonato con Municipal o en su defecto, clasificar a una copa internacional. Además brindó su opinión acerca de la restricción del público en los estadios y el partido amistoso que sostendrá ante la selección peruana este miércoles 12 de enero, en Videna.

PUEDES VER: Celta de Vigo reveló la lesión que sufrió Renato Tapia durante la Copa del Rey

Deportivo Municipal

¿Cuál es el balance de Municipal 2021?

Futbolísticamente hablando, terminamos el año mucho mejor. A muchos jóvenes les costó la toma de decisiones, algo que es importante en el fútbol. Ahora con este nuevo entrenador han asimilado mucho mejor esa parte y nos han ayudado un montón. Eso favorece que podamos crecer y estoy seguro que este año Deportivo Municipal va a tener otra cara. Para eso el profe ha pedido algunos refuerzos y esperemos que este 2022 podamos empezar con esa idea de juego que veníamos plasmando y que los resultados nos acompañen.

Ustedes abren la jornada con ADT Tarma, ¿se sienten los nervios del debut liguero?

Sí, por supuesto, para eso nos estamos preparando e hicimos una buena pretemporada. El objetivo está ahí y estamos esperando que inicie el campeonato. Ahora que se aplazó, vamos a usar este tiempo que queda para terminar de unir algunos puntos. Además, los amistosos también nos ayudarán a llegar de buena manera al inicio del campeonato.

¿Cómo y por qué decidiste quedarte en Deportivo Municipal, te plantearon un proyecto deportivo?

Sí hay un proyecto deportivo y me gusta el estilo de juego del profe. Tenía una propuesta formal de Colombia para volver nuevamente... Yo el semestre pasado estaba a punto de volver porque hubieron cosas que ya a esta edad te cuestan, pero en fin. Hablamos con el club, me dijeron que quieren un avance y estoy para ayudar.

El profe habló conmigo y queremos darle una identidad a esta institución. Tratamos de hacer un cambio estructural en muchas cosas y esperemos que eso se pueda relucir en esta nueva era. Hablé con el presidente también y me pidió que siguiera. Eso es importante, el cariño de los directivos forma parte importante para que uno pueda sentirse mejor. Me siento querido por mis compañeros, cuerpo técnico, directivos y eso ayuda mucho a que pueda desempeñarme mejor.

También te quieren los hinchas...

A lo largo de estos tiempos no hemos podido tener una llegada como tal con los hinchas por el tema de la pandemia, pero sé que ellos están muy pendientes de lo que estamos haciendo. En algunos partidos estuvieron en el hotel alentándonos todo el tiempo. Logramos la permanencia y ellos estaban felices porque lo viven de una manera diferente. Aquí estamos nuevamente al cien por cien para poder darles una alegría.

¿Cuáles son los objetivos de Municipal para este 2022?

Al principio armar un buen grupo. Que cada jugador pueda llegar a demostrar en cada entrenamiento su profesionalismo. A corto plazo es formar un plantel competitivo y que todos los partidos podamos afrontarlos con bastante responsabilidad, serenidad y ganar los partidos.

Después, a mediano plazo es poder mantener ese estilo de jugar y regularidad. Partiendo de ahí buscar los objetivos que es el título y clasificar a una copa internacional. Vale la pena soñar porque tenemos un buen grupo que hoy por hoy ha cambiado el chip y no tenemos ese estilo de jugar cancino.

Los chicos han asimilado muy bien y hay que darle. Esperemos que podamos demostrar lo que hemos venido entrenando y haciendo. Que nos vaya de la mejor manera.

A diferencia del 2021 que se jugó todo en Lima, este 2022 será descentralizado. Se vienen partidos duros...

La geografía acá en el Perú es bien difícil, pero hay que saber sobreponernos ante las adversidades. El inconsciente en muchas ocasiones te juega, porque no puedes salir a jugar con todo, pero hay que estar siempre en bloque. De repente en tres cuartos el equipo pueda estar juntos, en bloque. Esperemos que todo eso se pueda plasmar en este campeonato.

¿Cómo le gusta jugar a Roberto Ovelar?

Me gusta jugar como el profe mande 4-4-3, solo o con otro delantero. No tendría ningún problema si el profe quiere jugar con varia gente atrás, no tendría problemas en tirarme hacia atrás... (risas).

Todo eso lo aprendí del fútbol colombiano. Allá el fútbol es intenso, todos tocan y pasan constantemente. A mí, durante casi 8 años, me ha ido muy bien, me gusta salir a jugar. Cuando yo jugaba en Colombia, salía a recibir balones y el otro ocupaba mi espacio.

Acá a muchos chicos les cuesta cuando uno desciende. Eso lo veo que lo hace muy bien Hernán Barcos y los chicos que juegan con él entienden esa forma de jugar. Cuando uno desciende es para sacar o mover a los centrales y dejar un espacio.

¿Has tenido que poner mano dura con los chicos que no entienden tu fútbol?

Sí. Desde que llegué. En la parte ofensiva hay que estar moviéndote constantemente porque los compañeros hacemos los movimientos. Por ejemplo Hernán no es jugador que te hace una diagonal, pero le da esa responsabilidad a los jóvenes de 20 años.

Yo entreno con los chicos, cuando salgo, ellos deben estar en mi lugar. En el fútbol mucha gente no ve los movimientos que hace el centro delantero que sale a buscar, sino que dicen “nunca está en el área...”. Muchos no saben y te dicen quédate en el área, pero no es así... Es muy predecible.

PUEDES VER: Celta de Vigo reveló la lesión que sufrió Renato Tapia durante la Copa del Rey

La gente merece ir a los estadios

¿Qué siente Roberto Ovelar al entrar a un campo de juego y no ver gente en las tribunas?

Estoy acostumbrado a jugar en los clubes grandes con gente. Esa parte me frustra un poco (no ver público en las tribunas) y cuando veo que algunos compañeros no ponen lo que tienen que poner... Estoy acostumbrado a la exigencia y cada uno tiene que cumplir todo, hay que tener la sangre en los ojos. Un club grande te lleva a competir todos los días.

Al principio me costó muchísimo porque vi algunos compañeros que se relajaban, pero es un proceso que uno tiene que aceptar para sobrellevarlo. Esperemos que este año se pueda habilitar y la gente vaya porque llevamos casi dos años y ellos necesitan ir al estadio a gritar y decirnos un poco de cosas.

Esperemos que se habilite el público para el inicio del torneo...

Sí porque en Colombia se juega con público, en Paraguay también. Al principio dicen 30 por ciento pero al final... llenan los estadios. A la gente le gusta mucho el fútbol y hay que buscarle el lado para que entren a los estadios.

¿Qué opinas acerca que un estadio esté cerrado y no un cine o restaurante?

Opinión personal no profesional, pero cada vez que vamos a jugar siempre vemos que los estadios son grandes y tranquilamente pueden entrar 3.000 a 5.000 personas, ya que son grandes y pueden estar entre 5 a 10 metros, para que la familia puedan acompañarnos y la gente también, pero no.

Muchas situaciones uno encuentra lugares que son cerrados y encuentra bastante gente. No estoy de acuerdo, pero me imagino que hay una parte legal, profesional, pero sí... en un campo abierto como una cancha, tranquilamente pueden entrar los asistentes.

Selección peruana

¿Cómo recibiste la noticia de la convocatoria para enfrentar a la selección peruana?

Nos avisaron el gerente y el entrenador. Me parece que hay un objetivo detrás que puedan tener ellos (selección peruana) como un amistoso algo diferente para que puedan darle una pauta de cómo están en la parte futbolística y nosotros con gusto lo vamos a hacer para que les pueda servir.

Me parece que el entrenador de ellos (Ricardo Gareca) sabe y por eso lo hace. Vamos a ayudarle a los jugadores de la selección y entrenador.

Dice mucho que de todos los delanteros extranjeros del fútbol peruano te hayan elegido a ti.

No sé cómo fue para que puedan escoger, pero lo tomo de una buena manera porque me sirve a mí también para enfrentar a jugadores que llevan años jugando afuera y bueno, como te decía, la mayoría está al servicio para que tengan una mejor visión. Es bueno tener esta clase de jugadores porque dentro de poco van a disputar las eliminatorias.

¿Has hablado con Carlos Bustos o recién el miércoles?

No, todavía no hemos tenido ninguna charla. Recién nos juntaremos el día miércoles y ahí vamos a charlar. Esto es más para ayudar a la selección. Es solo hablar y dentro del campo, los jugadores se adaptan dentro del campo, ahí nos adaptaremos. Al principio será un poco desordenado pero después la gente se suelta y empezaremos a jugar.

¿Habrá pierna fuerte o no?

En algunas ocasiones sí aunque la idea no es lesionarlos. Pero a la vez va a ser un partido reñido porque una vez que el árbitro pita, no hay marcha atrás. Se juega porque se juega. Es una preparación para ellos y nosotros, así que en algunas situaciones me imagino que uno sacará la pierna o no buscará chocar.