Xavi Hernández: “Veo a un Barza en construcción y un Madrid en muy buen estado de forma”

Faltan pocas horas para que Real Madrid vs. FC Barcelona se enfrenten por las semifinales de la Supercopa de España. Previo a este crucial encuentro, el técnico azulgrana, Xavi Hernández, ofreció una conferencia de prensa en la que dio su punto de vista sobre cómo llega cada uno de los equipos a este primer clásico español del año.

“Los he vivido de todos los colores. Siendo favoritos y no ganando, y al revés. Veo a un Barça en construcción y un Madrid en un muy buen estado de forma, pero eso no significa nada. Los hemos vivido de todos los colores. No será fácil imponer nuestro juego porque es el equipo más en forma de España”, sostuvo.

Para el ídolo culé, una victoria ante el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti sería de vital importancia en sus aspiraciones a finalizar de gran manera la temporada.

“Para nosotros es importantísimo. Primero te mete en la final y luego la confianza que da al proyecto es tremenda. Mañana toca enfocarnos en que es una competición, y en dos partidos puedes ganar un título. Sería un punto de inflexión importante. Es un partido muy importante para nosotros. Ganar un clásico te da moral y confianza”, declaró.

El primer Superclásico de España se desarrollará este miércoles en Arabia, correspondiente a la Supercopa. Foto: AFP

Pese al favoritismo que tiene el Real Madrid para llevarse la victoria, Xavi Hernández aseguró que espera ver al equipo merengue con todo su potencial para saber en qué nivel está su escuadra.