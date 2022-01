Partidos de hoy, martes 11 de enero: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

La Copa Africana de Naciones 2022 continúa en su fase de grupos, en esta ocasión, harán su debut los equipos de los grupos D y E, donde destaca el duelo de la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, en el choque Egipto vs. Nigeria. También se dará el duelo entre Argelia vs. Sierra Leona y Sudán vs. Guinea-Bisáu.

Además, habrán duelos por la Liga Promérica de Costa Rica, que ya entra en su primera fecha. Como primeros duelos se tendrá a Saprissa vs. Guanacasteca y al Alajuelense vs. Sporting San José. Por otro lado, debido a los contagios por COVID-19, el duelo por la liga inglesa entre Everton vs. Leicester City fue aplazado hasta el 7 de mayo.

Copa Africana de Naciones

Argelia vs. Sierra Leona

Hora: 8.00 a. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Nigeria vs. Egipto

Hora: 11.00 a. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Sudán vs. Guinea-Bisáu

Hora: 2.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Liga Promérica