Festejo a medias para Novak Djokovic

Por Mariano López V.

Tras casi seis horas de audiencia, el juez Anthony Kelly del Tribunal de Circuito Federal anuló la decisión del Gobierno de Australia de cancelar la visa de Novak Djokovic y ordenó, de manera inmediata, la liberación del número uno del Ranking ATP. Kelly, además, dictaminó que la demandada, Karen Andrews (Ministra del Interior), deberá pagar los costos que este impase ha generado. La novela por fin había terminado, o al menos eso parecía.

Minutos después del fallo, el abogado de Karen Andrews declaró que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, consideraría ejercer su facultad para cancelar el visado y mantener detenido a ‘Nole’, cosa que no hizo durante el plazo establecido para una retención (cuatro horas). Por ello, el cuestionado tenista encuentra —momentáneamente, al menos— libre. De todas formas, las leyes migratorias australianas le otorgan al ministro de Inmigración el derecho de revocar un visado en caso él valore que existe un riesgo para “la salud, seguridad o el buen orden de la comunidad australiana” o, en su defecto, de “un individuo o individuos”.

El fallo positivo para Novak desató un festejo multitudinario en las calles de Melbourne (Australia). Incluso, sus seguidores tuvieron que ser rociados con gas pimienta por los policías luego de que bloquearan el paso de un auto en el que creían iba ‘Nole’. Golpearon las lunas y se treparon en él. Por suerte, no existieron más disturbios. En Belgrado (Serbia), la familia del deportista brindó una conferencia de prensa. “El juez fue fantástico. Simplemente respetó los hechos y tomó la única decisión posible: dejar que Novak hiciera su trabajo”, declaró Srdjan, el padre. “Déjenlo jugar ahora en lo que es el mejor. Le quitaron sus derechos. Intentaron persuadirlo para que firmara la revocación de su visa y se negó a hacerlo porque no había ninguna razón”, añadió. Sin embargo, la ronda de preguntas acabó abruptamente, una vez que se les cuestionó la presencia de Novak en diversos eventos públicos sin mascarilla tras haber dado positivo por COVID-19, en diciembre del año pasado. No hubo respuesta.

La familia Djokovic denunció maltratos contra el tenista serbio. Foto: EFE

Minutos después, el propio ‘Nole’ utilizó sus redes sociales para declarar, libre, por primera vez desde el miércoles pasado. “Estoy contento y agradecido con el juez por revertir la decisión de cancelar mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir en el Abierto de Australia. Me mantengo concentrado en eso. Viajé acá para participar en uno de los eventos más importantes frente a los increíbles fanáticos. Por ahora solo puedo decir: gracias a todos por acompañarme en todo esto y animarme a seguir estando fuerte”, afirmó el serbio, quien ayer por fin pudo entrenar en suelo australiano. Hasta el momento, su debut en el torneo se daría el próximo lunes.

Frontales. “Recomendamos encarecidamente la vacunación de todos los jugadores del ATP Tour”, manifestó la ATP en un comunicado.

Leyenda. Según cifras de la ATP, Novak Djokovic suma 86 títulos en singles y uno en dobles.

Rafael Nadal, tenista español