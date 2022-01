VER Juventus vs. Inter EN VIVO: sigue el partido por la Supercopa de Italia

Partidazo en Italia. Juventus vs. Inter EN VIVO juegan este miércoles 12 de enero desde las 3 p.m. (hora peruana) por la final de la Supercopa de Italia. El encuentro se disputará en el estadio San Siro y contará con la transmisión de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

Ambas escuadras vienen de ganar en la última fecha de la Serie A y buscarán regalarle el primer título del 2022 a su hinchada. El equipo de Turín derrotó 4-3 a la Roma, mientras que los de Milán vencieron 2-1 a la Lazio.

Juventus vs. Inter: ficha del partido

Partido Juventus vs. Inter ¿Cúando juegan? Miércoles 12 de enero ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Por qué canal juegan? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio San Siro

Juventus vs. Inter: posibles alineaciones

Juventus : Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski y Morata. DT: Massimiliano Alegri

Inter : Handánovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko y Lautaro Martínez. DT: Simone Inzaghi

¿A qué hora juegan Juventus vs. Inter EN VIVO?

En horario peruano, el choque Juventus vs. Inter se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Juventus vs. Inter EN VIVO vía ESPN?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver Juventus vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Inter?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Inter debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Juventus vs. Inter?

El encuentro entre el Juventus vs. Inter se jugará en el San Siro, ubicado en la ciudad Milán, Italia.