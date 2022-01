ESPN Inter vs. Juventus EN VIVO por la final de la Supercopa de Italia ONLINE GRATIS

El duelo entre Inter vs. Juventus EN VIVO se medirán en el Estadio San Siro por la final de la Supercopa de Italia. El encuentro está programado para este miércoles 12 de enero y será transmitido por la cadena ESPN. Asimismo, podrás seguir el encuentro por internet donde verás los goles, las incidencias y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Ambos equipos ganaron en la última jornada del Calcio. Juventus derrotó por 4-3 a la Roma en el Estadio Olímpico. Por otro lado, Inter en San Siro venció a la Lazio por 2-1 y sigue siendo el líder absoluto de la Serie A.

Partido Inter vs. Juventus ¿Cúando juegan? Miércoles 12 de enero ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Por qué canal juegan? ESPN ¿Dónde juegan? Estadio San Siro

¿A qué hora juegan Inter vs. Juventus EN VIVO?

En horario peruano, el choque Inter vs. Juventus se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Inter vs. Juventus EN VIVO vía ESPN?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver Inter vs. Juventus ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿En qué estadio se disputará el Inter vs. Juventus?

El encuentro entre el Inter vs. Juventus se jugará en el Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como Estadio de Fútbol San Siro. Este es un recinto deportivo situado en la ciudad de Milán, Italia, en el barrio de San Siro. En él disputan sus partidos como locales el A. C. Milan y el F. C. Internazionale, rivales deportivos.