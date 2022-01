VER Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: hora y canal por las semifinales de la Carabao Cup

Tottenham vs. Chelsea se juega este miércoles 12 por las semifinales de la Carabao Cup. El encuentro será en el Tottenham Hotspur Stadium y está pactado para las 2.45 p. m. (hora peruana) y 7.45 p. m. (hora de Inglaterra). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 2. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Tottenham vs. Chelsea: previa del partido

Revancha. Los spurs saldrán en busca de revertir el resultado negativo del partido de ida: cayeron 2-0 en Stamford Bridge , el pasado miércoles 5 de enero, con tantos de Kai Havertz y de Ben Davies a los cinco y 34 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Los dirigidos por Antonio Conte tienen un duelo difícil ante el actual campeón de Europa, pero confían en Harry Kane y Son para lograr la hazaña ante su público.

Por su parte, los blues no se confían y pondrían en oncena titular a jugadores de alto calibre, como Romelu Lukaku. El delantero belga puede ser una gran arma de ataque para preocupar a la zaga de los locales.

Tottenham vs. Chelsea: rol arbitral

Andre Marriner - árbitro principal

Edward Smart y Scott Ledger - árbitros asistentes

Robert Jones - cuarto árbitro

Tottenham vs. Chelsea: historial reciente

05.01.22 | Chelsea vs. Tottenham (2-0) | Carabao Cup (duelo de ida)

19.09.21 | Tottenham vs. Chelsea (0-3) | Premier League

04.02.21 | Tottenham vs. Chelsea (0-1) | Premier League

29.11.20 | Chelsea vs. Tottenham (0-0) | Premier League

Tottenham vs. Chelsea: alineaciones probables

Tottenham : Hugo Lloris; Japhet Tanganga, Davinson Sánchez, Ben Davies; Emerson, Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg, Matt Doherty; Lucas Moura, Harry Kane, Heung-Min Son. DT: Antonio Conte.

: Hugo Lloris; Japhet Tanganga, Davinson Sánchez, Ben Davies; Emerson, Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg, Matt Doherty; Lucas Moura, Harry Kane, Heung-Min Son. Antonio Conte. Chelsea : Kepa Arrizabalaga; César Azipilicueta, Antonio Rúdiger, Malang Sarr, Marcos Alonso; Saúl, Jorginho, N’Golo Kanté, Mason Mount; Kai Havertz; Romelu Lukaku. DT: Thomas Tuchel.

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Chelsea EN VIVO?

En horario peruano, el choque Tottenham vs. Chelsea se disputará desde las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Inglaterra: 7.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

En la ida, los goles lo anotaron Havertz y Davies. Foto: EFE

¿Cómo ver Tottenham vs. Chelsea EN VIVO vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver Tottenham vs. Chelsea ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Tottenham vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿En qué estadio se disputará el Tottenham vs. Chelsea?

El escenario escogido para el Tottenham vs. Chelsea es el Tottenham Hotspur Stadium, casa deportiva localizada en Londres, Inglaterra, que cuenta con una capacidad para más de 62.000 espectadores.

Tottenham vs. Chelsea: pronósticos casas de apuestas

Betsson: gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98)

gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98) Inkabet: gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98)

gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98) Doradobet: gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98)

gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98) Meridianbet: gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98)

gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98) Te apuesto: gana Tottenham (3,75) | empate (3,75) | gana Chelsea (1,98)

Chelsea avanzó a la siguiente fase de la FA Cup. Foto: EFE

Carabao Cup: últimos ganadores del trofeo