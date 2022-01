Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO vía ESPN: transmisión del duelo de FA Cup

Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 10 de enero, por la tercera ronda de la FA Cup en Old Trafford desde las 2.45 p. m. (hora de Perú) , encuentro que será televisado por ESPN y Star Plus para todo Sudamérica. Este partido podrás verlo ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, incidencias y goles.

Manchester United vs. Aston Villa: ficha del partido

FA Cup Manchester United vs. Aston Villa ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 10 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Manchester United vs. Aston Villa

Se termina la tercera ronda de la FA Cup. El torneo más añejo del fútbol tendrá este lunes 10 de enero un duelo electrizante entre Manchester United vs. Aston Villa.

Los diablos rojos reciben a los villanos en Old Trafford por segunda vez en la temporada. El primer duelo entre ambos equipos fue en la primera rueda de la Premier League, donde el conjunto de Steven Gerard ganó 1-0.

Para esta ocasión, Manchester United, dirigido por Ralf Rangnick, buscará cobrarse la revancha. El DT alemán dijo que mandará su mejor 11 al campo de juego.

“Intentaremos jugar con el mejor equipo posible, con un equipo fuerte. Puede que haya algunos cambios, pero todavía no he tomado las decisiones finales, pero definitivamente intentaremos jugar este partido como si fuera un partido normal de la Premier League o la Champions League ”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Aston Villa?

Manchester United vs. Aston Villa se enfrentan por la tercera ronda de la FA Cup desde las 2.45 p. m. en el territorio peruano. Conoce el inicio del encuentro según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

¿Cómo VER Manchester United vs. Aston Villa vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Aston Villa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Aston Villa por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Aston Villa?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Aston Villa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.